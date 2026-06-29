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Spielertausch? Austria könnte Angreifer aus Salzburg bekommen

Einem Medienbericht zufolge soll ein Talent den Weg aus der Mozartstadt an den Verteilerkreis gehen.

Spielertausch? Austria könnte Angreifer aus Salzburg bekommen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Abubakr Barry wurde nach langen Verhandlungen von Red Bull Salzburg verpflichtet.

Für Austria Wien soll sich der Transfer finanziell lohnen (alle Infos >>>). Ein anderer Spieler könnte hingegen den umgekehrten Weg bestreiten - und von Salzburg zur Wiener Austria wechseln. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".

Demnach soll Angreifer Phillip Verhounig vom FC Liefering an den Verteilerkreis wechseln. Der 20-Jährige wurde in der Red-Bull-Akademie ausgebildet und spielt seit 2023 für den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga. In der abgelaufenen Saison traf er in 28 Spielen 13 Mal und lieferte zwei Assists.

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