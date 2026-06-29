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NEWS
Spielertausch? Austria könnte Angreifer aus Salzburg bekommen
Einem Medienbericht zufolge soll ein Talent den Weg aus der Mozartstadt an den Verteilerkreis gehen.
Abubakr Barry wurde nach langen Verhandlungen von Red Bull Salzburg verpflichtet.
Für Austria Wien soll sich der Transfer finanziell lohnen (alle Infos >>>). Ein anderer Spieler könnte hingegen den umgekehrten Weg bestreiten - und von Salzburg zur Wiener Austria wechseln. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".
Demnach soll Angreifer Phillip Verhounig vom FC Liefering an den Verteilerkreis wechseln. Der 20-Jährige wurde in der Red-Bull-Akademie ausgebildet und spielt seit 2023 für den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga. In der abgelaufenen Saison traf er in 28 Spielen 13 Mal und lieferte zwei Assists.