Mader gibt grünes Licht für Leihe von Hoffenheim-Talent

Nach seinem Leihende beim SCR Altach durfte sich Precious Benjamin im wenige Kilometer entfernten Lustenau als Testspieler beweisen.

Der 19-jährige Nigerianer stand im Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten FC Wil in der Startelf und konnte bei Trainer Markus Mader offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach "kicker"-Informationen hat sich der 58-Jährige für eine Verpflichtung des Hoffenheim-Talents ausgesprochen.

Demnach wird sich der 19-Jährige auf Leihbasis Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau anschließen. In der Rückrunde feierte der Nigerianer bei den Altachern sein Profi-Debüt, insgesamt kam er auf neun Kurzeinsätze. Mit Emmanuel Chukwu hat Austria Lustenau bereits einen Leihspieler von der TSG Hoffenheim verpflichtet.

Ein Stürmertalent von Leverkusen soll bei Lustenau ebenfalls hoch im Kurs stehen >>>