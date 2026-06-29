WSG Tirol holt alten Bekannten zurück

Die WSG Tirol verstärkt sich für die kommende Saison mit Nemanja Celic.

Der 27-Jährige ist in der Defensive flexibel einsetzbar und kommt ablösefrei vom Zweitligisten SKN St. Pölten zu den Wattenern, für die er schon in der Saison 2020/21 aktiv war.

Damals spielte er sich in die Auslage, sodass ihn Darmstadt 98 verpflichtete. Sein weiterer Weg führte ihn über den LASK nach Ried und zuletzt nach St. Pölten.

"Gezielte Verstärkung"

"Nemanja kennt unseren Verein, unsere Philosophie, unsere Werte und das gesamte Umfeld hier in Wattens. Er war damals ein Schlüsselspieler für unsere WSG und hat eindrucksvoll bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Seither hat er in Deutschland und Österreich wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist als Fußballer wie als Persönlichkeit gereift. 'Nemo' ist auf mehreren Positionen einsetzbar – wir freuen uns sehr, ihn wieder in Wattens begrüßen zu dürfen. Er ist für uns eine gezielte Verstärkung, von der wir überzeugt sind, dass sie unserem Team sowohl spielerisch als auch in der Kabine eine wichtige Qualität hinzufügen wird", so WSG-Manager Stefan Köck.

Celic selbst sagt: "Ich bin extrem glücklich wieder hier zu sein. Seit dem Tag, an dem sich der Transfer abgezeichnet hat, war die Vorfreude groß – heute bin ich angekommen und es ist immer noch so, wie vor ein paar Jahren - die Leute, das Umfeld, die Positivität, die familiäre Stimmung. Ich bin guter Dinge, dass die Saison wieder so erfolgreich sein wird wie damals!"

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