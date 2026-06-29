NEWS

WSG Tirol holt alten Bekannten zurück

Der Defensiv-Spezialist war zuletzt beim SKN St. Pölten aktiv und läuft ab der kommenden Saison wieder in Tirol auf.

WSG Tirol holt alten Bekannten zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die WSG Tirol verstärkt sich für die kommende Saison mit Nemanja Celic.

Der 27-Jährige ist in der Defensive flexibel einsetzbar und kommt ablösefrei vom Zweitligisten SKN St. Pölten zu den Wattenern, für die er schon in der Saison 2020/21 aktiv war.

Damals spielte er sich in die Auslage, sodass ihn Darmstadt 98 verpflichtete. Sein weiterer Weg führte ihn über den LASK nach Ried und zuletzt nach St. Pölten.

"Gezielte Verstärkung"

"Nemanja kennt unseren Verein, unsere Philosophie, unsere Werte und das gesamte Umfeld hier in Wattens. Er war damals ein Schlüsselspieler für unsere WSG und hat eindrucksvoll bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Seither hat er in Deutschland und Österreich wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist als Fußballer wie als Persönlichkeit gereift. 'Nemo' ist auf mehreren Positionen einsetzbar – wir freuen uns sehr, ihn wieder in Wattens begrüßen zu dürfen. Er ist für uns eine gezielte Verstärkung, von der wir überzeugt sind, dass sie unserem Team sowohl spielerisch als auch in der Kabine eine wichtige Qualität hinzufügen wird", so WSG-Manager Stefan Köck.

Celic selbst sagt: "Ich bin extrem glücklich wieder hier zu sein. Seit dem Tag, an dem sich der Transfer abgezeichnet hat, war die Vorfreude groß – heute bin ich angekommen und es ist immer noch so, wie vor ein paar Jahren - die Leute, das Umfeld, die Positivität, die familiäre Stimmung. Ich bin guter Dinge, dass die Saison wieder so erfolgreich sein wird wie damals!"

Zur Bundesliga-Transferliste>>>

Mehr zum Thema

Barry-Transfer zu Salzburg durch! So viel kassiert der FAK

Barry-Transfer zu Salzburg durch! So viel kassiert der FAK

Bundesliga
65
Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Bundesliga
34
Mader gibt grünes Licht für Leihe von Hoffenheim-Talent

Mader gibt grünes Licht für Leihe von Hoffenheim-Talent

Bundesliga
Goalie zu Reims - Rekordtransfer für Hartberg!

Goalie zu Reims - Rekordtransfer für Hartberg!

Bundesliga
21
ÖFB-Cup: Das sind die Termine der ersten Runde

ÖFB-Cup: Das sind die Termine der ersten Runde

ÖFB-Cup
Nach Vertragsende bei Rapid: Youngster mit neuem Klub einig

Nach Vertragsende bei Rapid: Youngster mit neuem Klub einig

2. Liga
2
Ried-Transfer von Nationalspieler der Färöer vor Abschluss

Ried-Transfer von Nationalspieler der Färöer vor Abschluss

Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball WSG Tirol Transfermarkt Nemanja Celic