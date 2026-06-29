So (un)klar ist die Zukunft von Saša Kalajdžić

🟠 Wolves-Vertrag von Sasa Kalajdzic läuft noch bis 2027 + Option für einjährige Verlängerung. Verdiente zu PL-Zeiten rund £4m/Saison. Gehalt verringert sich durch den Abstieg zwar etwas, ist aber immer noch ein Top-Vertrag. Bekommt finanziell momentan nichts Adäquates in Europa.… pic.twitter.com/LmsVBcR0wc— Philipp Hinze (@philipphinze24) June 29, 2026
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