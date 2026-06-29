So (un)klar ist die Zukunft von Saša Kalajdžić

Was bringt die Zukunft für Saša Kalajdžić?

Der Stürmer befindet sich aktuell in absoluter Topform. Mit dem LASK gelang ihm in dieser Saison das Double und beim ÖFB-Team rettete er mit seinem Treffer tief in der Nachspielzeit gegen Algerien das Sechzehntelfinale.

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Vertrag in England

Nach der Endrunde geht es für den 28-Jährigen aber wieder zurück nach England zu den Wolverhampton Wanderers, die jüngst in die Championship abgestiegen sind.

Bei den Wolves hat der großgewachsene Stürmer noch einen Vertrag bis Sommer 2027, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Wechsel oder Verbleib?

Wie "Sky" nun berichtet, ist die Zukunft des Österreichers aber unsicher. Kalajdžić verdiente zu Premier-League-Zeiten rund 4 Millionen Pfund. Durch den Abstieg hat sich das zwar etwas reduziert, trotzdem müsste er im Falle eines Wechsels auf Geld verzichten.

Laut dem Bericht würde der Offensivspieler eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich kosten.

Am Ende liegt die Entscheidung aber wohl bei Kalajdžić selbst: Entweder Verbleib bei Wolverhampton mit der Mission Wiederaufstieg oder doch ein Wechsel im Sommer.

Furiose Saison beim LASK

Wozu ein fitter Kalajdžić aber im Stande ist, hat die abgelaufene Saison gezeigt. Der Stürmer kam im September überraschend per Leihe in die Stahlstadt zum LASK. Lange Anlaufzeit brauchte er nicht.

In 27 Spielen erzielte er sieben Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Am Ende holte er mit dem Klub völlig überraschend sowohl die Meisterschaft als auch den Pokalsieg.