ÖFB-Cup: Das sind die Termine der ersten Runde

FC Dornbirn 1913 – SV OBERBANK Ried 1912 (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 18:30 Uhr, Sparkassen Arena Birkenwiese
SC Raika TTI Group Wieselburg – WSG Tirol (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 18:30 Uhr, Wieselburger TTI-Arena
ATUS Fliesen Koller Velden – SK Austria Klagenfurt (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Waldarena Velden
intemann FC Lauterach – RZ Pellets Wolfsberger AC (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Bruno-Pezzey-Stadion
Deutschlandsberger SC Wonisch Installationen – SKU Ertl Glas Amstetten (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg
Sportverein Sparkasse Leobendorf – SCR Altach (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Sparkassenstadion
SV Licht-Loidl Lafnitz vs. USV Scheiblingkirchen-Warth (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Fußballarena Lafnitz
SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SKN St. Pölten (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, Nunner Arena Tillmitsch
Sportverein Horn – FAC Wien (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, Sparkasse Horn Arena
FCM Traiskirchen – SVG Bleiburg (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, ARBÖ-Arena
Union Raiffeisen Gurten – FC Blau-Weiß Linz (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, Park21-Arena Gurten
DSV Leoben – ASK Voitsberg (LIVE ÖFB TV)
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, KARTNIGs Werbeprofi Arena
SV teampool Seekirchen – SK Puntigamer Sturm Graz (LIVE auf PULS 4)
Freitag, 24.07.2026, 20:30 Uhr, Sportplatz Seekirchen
SV Wals-Grünau – SV Austria Salzburg (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 15:30 Uhr, Sportplatz Grünau
SR Donaufeld – GAK 1902 (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 17:00 Uhr, Stadion Donaufeld
FC Lustenau 1907 – FC POWERSPINE Kitzbühel (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 17:00 Uhr, Stadion an der Holzstraße
Union PROCON Dietach – BSK 1933 (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 17:30 Uhr, DietachArena
SU Vortuna Bad Leonfelden – SC Schwarz Weiß Bregenz (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Vortuna Arena
FC Wacker Innsbruck – SVG Reichenau-Innsbruck (LIVE auf ORF 1/Konferenz) (*)
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol
Sportclub Kalsdorf – LASK (LIVE auf ORF 1/Konferenz)
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Sportzentrum Kalsdorf
SV Klöcher Bau Oberwart – FC Red Bull Salzburg (LIVE auf ORF 1/Konferenz)
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Informstadion
VfB Hohenems – FC Hertha Wels (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Herrenriedstadion
SC Wiener Viktoria – SC/ESV Parndorf 1919 (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Sportplatz Wiener Viktoria
Kremser SC – SC Austria Lustenau (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 18:30 Uhr, Sepp-Doll-Stadion
SK Treibach – KSV 1919 (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 19:00 Uhr, Turnerwald-Stadion
Mattersburger Sportverein 2020 – First Vienna Football-Club 1894 (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 19:00 Uhr, Pappelstadion Mattersburg
SK BMD Vorwärts Steyr – SV Raika Kuchl (LIVE ÖFB TV)
Samstag, 25.07.2026, 19:00 Uhr, Vorwärts-Stadion
SC Eglo Schwaz – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen (LIVE ÖFB TV)
Sonntag, 26.07.2026, 17:00 Uhr, Silberstadt Arena Schwaz
SC Imst 1933 – TSV Egger Glas Hartberg (LIVE ÖFB TV)
Sonntag, 26.07.2026, 17:00 Uhr, Velly Arena Imst
SV Leithaprodersdorf – Admira Wacker (LIVE ÖFB TV)
Sonntag, 26.07.2026, 18:00 Uhr, LeithArena
Wiener Sport-Club – FK Austria Wien (LIVE auf ORF 1)
Sonntag, 26.07.2026, 18:00 Uhr, Sportclub-Platz
SV Wienerberg 1921 – SK Rapid (LIVE auf ORF Sport+)
Sonntag, 26.07.2026, 20:30 Uhr, Wienerberg Arena
Spieltermine für die Saison 2026/27 im UNIQA ÖFB Cup:
1. Runde: 24. bis 26. Juli 2026
2. Runde: 4. bis 6. September 2026
Achtelfinale: 27. bis 29. Oktober 2026
Viertelfinale: 9. bis 11. Februar 2027
Halbfinale: 2. bis 4. März 2027
Finale: 1. Mai 2027
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FC Hertha Wels - LASKTestspiel