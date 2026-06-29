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ÖFB-Cup: Das sind die Termine der ersten Runde

Austria Wien und Rapid spielen am Sonntag, Sturm muss am Freitag nach Seekirchen. Titelverteidiger LASK startet am Samstag in die Cupsaison.

ÖFB-Cup: Das sind die Termine der ersten Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die erste Runde des UNIQA ÖFB Cup 2026/27 ist terminiert!

Eröffnet wird der Bewerb am 24. Juli mit den Gastspielen der SV Ried beim FC Dornbirn und der WSG Tirol in Wieselburg. Elf weitere Partien gehen am Freitag über die Bühne.

Das erste TV-Spiel gibt es ebenfalls am Freitag, der SK Sturm gastiert beim SV Seekirchen. Übertragen wird die Partie bei PULS 4 - der Sender hat sich ab der heurigen Saison TV-Recht am Cup gesichert.

14 Spiele finden am Samstag statt, darunter das Innsbrucker Derby zwischen dem FC Wacker und der SVG Reichenau. Gemeinsam mit Oberwart gegen Red Bull Salzburg und Kalsdorf gegen Titelverteidiger LASK zeigt ORF 1 die Partie in einer Konferenz.

Am Sonntag (26. Juli) finden fünf Spiele statt. Darunter das ORF1-Livespiel zwischen Ostligist Wiener Sport-Club und Bundesligist Austria Wien um 18:00 Uhr sowie die Auswärtspartie von Rapid gegen den SV Wienerberg (ORF Sport+, 20:30 Uhr).

Alle restlichen Spiele werden auf ÖFB TV im Stream übertragen.

UNIQA ÖFB Cup 2026/27, 1. Runde:

FC Dornbirn 1913 – SV OBERBANK Ried 1912 (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 18:30 Uhr, Sparkassen Arena Birkenwiese

SC Raika TTI Group Wieselburg – WSG Tirol (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 18:30 Uhr, Wieselburger TTI-Arena

ATUS Fliesen Koller Velden – SK Austria Klagenfurt (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Waldarena Velden

intemann FC Lauterach – RZ Pellets Wolfsberger AC (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Bruno-Pezzey-Stadion

Deutschlandsberger SC Wonisch Installationen – SKU Ertl Glas Amstetten (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg

Sportverein Sparkasse Leobendorf – SCR Altach (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Sparkassenstadion

SV Licht-Loidl Lafnitz vs. USV Scheiblingkirchen-Warth (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:00 Uhr, Fußballarena Lafnitz

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SKN St. Pölten (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, Nunner Arena Tillmitsch

Sportverein Horn – FAC Wien (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, Sparkasse Horn Arena

FCM Traiskirchen – SVG Bleiburg (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, ARBÖ-Arena

Union Raiffeisen Gurten – FC Blau-Weiß Linz (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, Park21-Arena Gurten

DSV Leoben – ASK Voitsberg (LIVE ÖFB TV) 
Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr, KARTNIGs Werbeprofi Arena

SV teampool Seekirchen – SK Puntigamer Sturm Graz (LIVE auf PULS 4) 
Freitag, 24.07.2026, 20:30 Uhr, Sportplatz Seekirchen

SV Wals-Grünau – SV Austria Salzburg (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 15:30 Uhr, Sportplatz Grünau

SR Donaufeld – GAK 1902 (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 17:00 Uhr, Stadion Donaufeld

FC Lustenau 1907 – FC POWERSPINE Kitzbühel (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 17:00 Uhr, Stadion an der Holzstraße

Union PROCON Dietach – BSK 1933 (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 17:30 Uhr, DietachArena

SU Vortuna Bad Leonfelden – SC Schwarz Weiß Bregenz (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Vortuna Arena

FC Wacker Innsbruck – SVG Reichenau-Innsbruck (LIVE auf ORF 1/Konferenz) (*) 
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol

Sportclub Kalsdorf – LASK (LIVE auf ORF 1/Konferenz) 
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Sportzentrum Kalsdorf

SV Klöcher Bau Oberwart – FC Red Bull Salzburg (LIVE auf ORF 1/Konferenz) 
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Informstadion

VfB Hohenems – FC Hertha Wels (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Herrenriedstadion

SC Wiener Viktoria – SC/ESV Parndorf 1919 (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 18:00 Uhr, Sportplatz Wiener Viktoria

Kremser SC – SC Austria Lustenau (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 18:30 Uhr, Sepp-Doll-Stadion

SK Treibach – KSV 1919 (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 19:00 Uhr, Turnerwald-Stadion

Mattersburger Sportverein 2020 – First Vienna Football-Club 1894 (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 19:00 Uhr, Pappelstadion Mattersburg

SK BMD Vorwärts Steyr – SV Raika Kuchl (LIVE ÖFB TV) 
Samstag, 25.07.2026, 19:00 Uhr, Vorwärts-Stadion

SC Eglo Schwaz – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen (LIVE ÖFB TV) 
Sonntag, 26.07.2026, 17:00 Uhr, Silberstadt Arena Schwaz

SC Imst 1933 – TSV Egger Glas Hartberg (LIVE ÖFB TV) 
Sonntag, 26.07.2026, 17:00 Uhr, Velly Arena Imst

SV Leithaprodersdorf – Admira Wacker (LIVE ÖFB TV) 
Sonntag, 26.07.2026, 18:00 Uhr, LeithArena

Wiener Sport-Club – FK Austria Wien (LIVE auf ORF 1) 
Sonntag, 26.07.2026, 18:00 Uhr, Sportclub-Platz

SV Wienerberg 1921 – SK Rapid (LIVE auf ORF Sport+) 
Sonntag, 26.07.2026, 20:30 Uhr, Wienerberg Arena

Spieltermine für die Saison 2026/27 im UNIQA ÖFB Cup: 

  • 1. Runde: 24. bis 26. Juli 2026

  • 2. Runde: 4. bis 6. September 2026

  • Achtelfinale: 27. bis 29. Oktober 2026

  • Viertelfinale: 9. bis 11. Februar 2027

  • Halbfinale: 2. bis 4. März 2027

  • Finale: 1. Mai 2027

Ranking: Die legendärsten ÖFB-Cup-Endspiele aller Zeiten

#11 - ÖFB-Cup-Finale 1964/65
#11 - Der LASK bricht die Wiener Dominanz

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