ÖFB-Cup: Das sind die Termine der ersten Runde

Die erste Runde des UNIQA ÖFB Cup 2026/27 ist terminiert!

Eröffnet wird der Bewerb am 24. Juli mit den Gastspielen der SV Ried beim FC Dornbirn und der WSG Tirol in Wieselburg. Elf weitere Partien gehen am Freitag über die Bühne.

Das erste TV-Spiel gibt es ebenfalls am Freitag, der SK Sturm gastiert beim SV Seekirchen. Übertragen wird die Partie bei PULS 4 - der Sender hat sich ab der heurigen Saison TV-Recht am Cup gesichert.

14 Spiele finden am Samstag statt, darunter das Innsbrucker Derby zwischen dem FC Wacker und der SVG Reichenau. Gemeinsam mit Oberwart gegen Red Bull Salzburg und Kalsdorf gegen Titelverteidiger LASK zeigt ORF 1 die Partie in einer Konferenz.

Am Sonntag (26. Juli) finden fünf Spiele statt. Darunter das ORF1-Livespiel zwischen Ostligist Wiener Sport-Club und Bundesligist Austria Wien um 18:00 Uhr sowie die Auswärtspartie von Rapid gegen den SV Wienerberg (ORF Sport+, 20:30 Uhr).

Alle restlichen Spiele werden auf ÖFB TV im Stream übertragen.

UNIQA ÖFB Cup 2026/27, 1. Runde: