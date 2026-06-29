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Austria-Kicker geht nach Vertragsende in die 2. Liga

Das Arbeitspapier des 19-Jährigen wurde nicht verlängert, es zieht ihn in die Steiermark.

Austria-Kicker geht nach Vertragsende in die 2. Liga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Kapfenberger SV stellt Marcel Stöger als Neuzugang vor.

Der 19-Jährige wechselt von der Wiener Austria zum Zweitligisten. Bei den Veilchen wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert.

Der Flügelstürmer war im Sommer 2023 von der Akademie Burgenland nach Wien-Favoriten gewechselt, in der abgelaufenen Saison bestritt Stöger 18 Spiele für die Young Violets Austria Wien.

Stöger ist zudem elffacher ÖFB-Nachwuchsteamspieler und war in der Spielzeit 2024/25 mit 15 Treffern der beste FAK-Torschütze in der ÖFB Jugendliga U18.

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