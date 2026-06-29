Liefering-Talent steht vor Rückkehr in die Heimat

Der Kaderumbruch in Salzburg macht auch bei Schwesterklub FC Liefering nicht Halt.

Wie die brasilianische Lokalzeitung "Goiana Urgente" berichtet, steht Douglas Mendes unmittelbar vor einer Rückkehr in seine Heimat. Der 22-jährige Verteidiger schließt sich dem brasilianischen Série-B-Klub Vila Nova an, wo er einen Vertrag bis Dezember 2028 unterschreiben wird.

Teures Missverständnis

Der Transfer wurde von Manager Alarcon Pacheco bereits bestätigt, einzig letzte Formalitäten seien noch zu klären.

Für die Dienste des ehemaligen U20-Nationalspieler Brasiliens überwies der FC Red Bull Salzburg im Sommer 2023 rund 2 Millionen Euro (12 Millionen Reais) an RB Bragantino. In Österreich kam der Brasilianer überwiegend beim FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz. Zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er sein erstes und einziges Pflichtspiel für den FC Red Bull Salzburg.