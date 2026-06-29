Goalie zu Reims - Rekordtransfer für Hartberg!

Der Wechsel von Tom Ritzy Hülsmann in die französische Ligue 2 ist in trockenen Tüchern.

Der Deutsche verlässt den TSV Hartberg und unterschreibt bei Stade Reims einen Vertrag bis Sommer 2031.

Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, es dürfte sich aber um eine Summe zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro handeln. Das stellt einen Rekordtransfer für die Steirer dar.

Neue Nummer 1

Der 22-Jährige ist beim Sechsten der abgelaufenen Ligue-2-Saison als Nummer eins und somit als Ersatz für Ewen Jaouen, der für 21,5 Millionen Euro an Newcastle verkauft wurde, eingeplant.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zu Stade Reims zustande gekommen ist. Ich hatte eine tolle Zeit in Hartberg, habe hier viel gelernt und mit tollen Leuten zusammengearbeitet."

"Bei Reims hatte ich vom ersten Gespräch weg, ein sehr gutes Gefühl und komme wieder zu einem sehr familiär geführten Verein. Zudem ist die Infrastruktur auf Topniveau und ich kann mich hier wieder weiterentwickeln", sagt der Goalie, der in der abgelaufenen Saison zum Tormann der Saison in der ADMIRAL Bundesliga gewählt wurde.

Mehrere Angebote aus dem Ausland

Frank Schreier, Geschäftsführer der Agentur "More than Sport", erklärt: "Es gab mehrere, unterschriftsreife Angebote von Erstligisten aus Italien und Frankreich sowie einem Klub aus der englischen Championship."

"Ritzy und uns war es aber sehr wichtig als 'Einser' zu wechseln und viel Spielzeit zu bekommen. Weiters hat Stade Reims im Gesamtpaket vollkommen überzeugt! Für Hartberg ist es mit Abstand der größte Transfer der Vereinsgeschichte hinsichtlich der Ablöse! Danke an alle Beteiligten!"