Austria Salzburg holt wohl Ex-Talent von Red Bull Salzburg

Austria Salzburg rüstet sich für die anstehende LigaZwa-Saison.

Raphael Hofer soll ablösefrei von NS Mura kommen. Der Defensivspieler war in Österreich bereits leihweise für BW Linz und den TSV Hartberg im Einsatz.

Der 23-Jährige verbrachte zudem einige Jahre im Nachwuchs von Red Bull Salzburg und sammelte beim FC Liefering bereits reichlich LigaZwa-Erfahrung.

Bei der Austria ist er für die Innenverteidigung eingeplant. Das berichtet die "Krone".

Stammspieler verlässt Austria

Sebastian Aigner wird seinen auslaufenden Vertrag hingegen nicht verlängern und sich anderweitig eine neue Herausforderung suchen.

Zudem sind die Salzburger nach dem Abgang von Daniel Bares und dem Kreuzbandriss von Yannic Fötschl noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer.