Barry-Transfer zu Salzburg durch! So viel kassiert der FAK

Barry erklärt: "Ich habe schon recht früh gewusst, dass ich nach Salzburg möchte, diese Entscheidung war für mich eigentlich sehr klar. Ich kenne den Klub ja aus den bisherigen Duellen schon ein wenig und weiß, was auf mich zukommt, welcher Fußball hier gespielt wird und was die Ziele sind – nämlich Titel zu gewinnen. Das möchte auch ich, dafür werde ich alles tun."

Salzburgs Sportchef Marcus Mann sagt: "Abu hat in der Bundesliga ja bereits gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und das bei uns auch zeigen wird."

England war nicht möglich

Der neunfache Internationale hatte im Frühjahr das Interesse einiger Klubs aus der englischen Championship auf sich gezogen, vor allem Stoke City war an einer Verpflichtung sehr interessiert.

Eine Änderung der Transferregeln auf der Insel machte ein Engagement Barrys aber unmöglich. Hier alle Hintergründe nachlesen >>>

Barry kam im Sommer 2024 vom israelischen Klub Bnei Yehuda nach Wien und absolvierte für den FAK in Summe 70 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore und acht Assists anschreiben konnte.

Salzburg kauft ein

Der Afrikaner ist nach Kevin Boma von Estoril, Filip Matijasevic von Cukaricki, Nikolas Veratschnig von Mainz, Dominik Schmid vom FC Basel, Yerwin Sulbaran von Monagas und Jonathan Kalimina von Kafue bereits der siebente Neuzugang der Salzburger.

Die Mozartstädter haben mit dem Deutschen Danny Röhl zudem auch schon einen neuen Cheftrainer präsentiert.