NEWS

Barry-Transfer zu Salzburg durch! So viel kassiert der FAK

Die Unterschrift ist da, der Gambier wechselt in die Mozartstadt. Das sind die Hintergründe:

Barry-Transfer zu Salzburg durch! So viel kassiert der FAK Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wechsel von Abubakr Barry zum FC Red Bull Salzburg ist fixiert.

Der Gambier unterschreibt drei Tage vor seinem 26. Geburtstag bei den "Bullen" einen Dreijahres-Vertrag bis Sommer 2029.

Die Ablöse

Die Wiener Austria kassiert für den Mittelfeldspieler drei Millionen Euro Ablöse, der Betrag kann sich beim Eintreten diverser Klauseln um weitere 250.000 Euro erhöhen.

Zudem haben die Violetten eine Weiterverkaufsbeteiligung in der Höhe von zehn Prozent ausverhandelt. Barrys Vertrag am Verteilerkreis wäre noch bis Sommer 2027 gelaufen.

Zähe Verhandlungen

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs der ADMIRAL Bundesliga haben wochenlang gedauert, letztlich gab die Austria auch dem Wunsch des Kickers nach.

Am Freitag und Samstag gingen die medizinischen Tests über die Bühne.

"Ich weiß, was auf mich zukommt"

test
Barry und sein Manager Assaf Shvartz

Barry erklärt: "Ich habe schon recht früh gewusst, dass ich nach Salzburg möchte, diese Entscheidung war für mich eigentlich sehr klar. Ich kenne den Klub ja aus den bisherigen Duellen schon ein wenig und weiß, was auf mich zukommt, welcher Fußball hier gespielt wird und was die Ziele sind – nämlich Titel zu gewinnen. Das möchte auch ich, dafür werde ich alles tun."

Salzburgs Sportchef Marcus Mann sagt: "Abu hat in der Bundesliga ja bereits gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und das bei uns auch zeigen wird."

England war nicht möglich

Der neunfache Internationale hatte im Frühjahr das Interesse einiger Klubs aus der englischen Championship auf sich gezogen, vor allem Stoke City war an einer Verpflichtung sehr interessiert.

Eine Änderung der Transferregeln auf der Insel machte ein Engagement Barrys aber unmöglich. Hier alle Hintergründe nachlesen >>>

Barry kam im Sommer 2024 vom israelischen Klub Bnei Yehuda nach Wien und absolvierte für den FAK in Summe 70 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore und acht Assists anschreiben konnte.

Salzburg kauft ein

Der Afrikaner ist nach Kevin Boma von Estoril, Filip Matijasevic von Cukaricki, Nikolas Veratschnig von Mainz, Dominik Schmid vom FC Basel, Yerwin Sulbaran von Monagas und Jonathan Kalimina von Kafue bereits der siebente Neuzugang der Salzburger.

Die Mozartstädter haben mit dem Deutschen Danny Röhl zudem auch schon einen neuen Cheftrainer präsentiert.

Mehr zum Thema

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Bundesliga
34
Goalie zu Reims - Rekordtransfer für Hartberg!

Goalie zu Reims - Rekordtransfer für Hartberg!

Bundesliga
21
Mader gibt grünes Licht für Leihe von Hoffenheim-Talent

Mader gibt grünes Licht für Leihe von Hoffenheim-Talent

Bundesliga
5 Erkenntnisse aus der ÖFB-Gruppenphase

5 Erkenntnisse aus der ÖFB-Gruppenphase

ÖFB-Team
51
Austria Salzburg holt wohl Ex-Talent von Red Bull Salzburg

Austria Salzburg holt wohl Ex-Talent von Red Bull Salzburg

2. Liga
11
Ried-Transfer von Nationalspieler der Färöer vor Abschluss

Ried-Transfer von Nationalspieler der Färöer vor Abschluss

Bundesliga
Offiziell: Ex-Rapid-Stürmer zieht es nach Deutschland

Offiziell: Ex-Rapid-Stürmer zieht es nach Deutschland

International
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien Transfermarkt Abubakr Barry Harald Prantl