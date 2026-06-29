Ried-Transfer von Nationalspieler der Färöer vor Abschluss

Auf der Suche nach einem neuen Abwehrspieler dürfte die SV Ried in Finnland fündig geworden sein.

Wie der dort ansässige Sportjournalist Eetu Ikola berichtet, steht Samuel Chukwudi vom SJK Seinäjoki unmittelbar vor einem Transfer ins Innviertel. Da der Nationalspieler der Färöer in Finnland noch einen gültigen Vertrag bis Jahresende hat, dürfte eine Ablösesumme fällig werden.

Konkurrenz aus dem Norden

Auch wenn die SV Ried mit Stefan Schwab bereits einen Mittelfeldspieler verpflichtet hat, hält man weiter Ausschau nach einem Spieler für die Mittelfeldzentrale. Wenn man Gerüchten aus Schweden Glauben schenken darf, haben sich die Innviertler nach Gabriel Sandberg erkundigt.

Der 23-jährige Schwede steht aktuell in seiner Heimat bei Zweitligist IK Oddevold unter Vertrag und zählt dort zu den absoluten Schlüsselspielern.

Wie das schwedische Sportportal "fotbolltransfers" berichtet, zeigen auch die schwedischen Erstligisten AIK und BK Häcken großes Interesse an einer Verpflichtung. Mit dem norwegischen Verein Lilleström SK beobachtet ein weiterer Klub die Situation von Sandberg sehr genau. Dem Bericht zufolge hat die SV Ried bislang als einziger Klub eine Anfrage gestellt.