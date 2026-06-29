Nach Vertragsende bei Rapid: Youngster mit neuem Klub einig

Gleich sechs Spieler von Rapid II haben in diesem Sommer keinen Anschlussvertrag erhalten. Zu diesen Spielern zählt auch Emirhan Altundağ.

Der Austro-Türke war im Team von Jürgen Kerber kein großer Faktor und kam überwiegend in der ÖFB Jugendliga U18 zum Einsatz.

Wie das Transferportal "TransferPaneli" berichtet, zieht es den Mittelfeldspieler in die Türkei. Mit Zweitligist Iğdır FK soll er sich auf einen Dreijahresvertrag mit Option für ein weiteres Jahr geeinigt haben. Für den türkischen U19-Teamspieler ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln.