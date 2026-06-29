NEWS

Gibt Salzburg einen Spieler nach England ab?

Der Rechtsaußen soll auf der Insel Interesse geweckt haben. Das berichtet ein Fanmedium.

Gibt Salzburg einen Spieler nach England ab? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wechselt Moussa Yeo in die Championship?

Entsprechende Gerüchte vermeldet das Fanmedium "Only Swans". Demnach soll der englische Zweitligist Swansea City vor der Verpflichtung des 22-jährigen Maliers stehen.

Yeo soll sich bereits vor Ort befinden. Mit Vítor Matos trainiert ein ehemaliger Salzburger Co-Trainer den Championship-Klub.

Yeo steht seit 2022 in Salzburg bzw. Liefering unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison stand er in 34 Partien am Platz, traf drei Mal und legte drei Tore auf.

Mehr zum Thema

Barry-Transfer zu Salzburg durch! So viel kassiert der FAK

Barry-Transfer zu Salzburg durch! So viel kassiert der FAK

Bundesliga
71
WSG Tirol holt alten Bekannten zurück

WSG Tirol holt alten Bekannten zurück

Bundesliga
Ersetzt einstiges Wunderkind Florian Grillitsch bei Braga?

Ersetzt einstiges Wunderkind Florian Grillitsch bei Braga?

International
1
Medien: Leipzig-Shootingstar hat sich für neuen Klub entschieden

Medien: Leipzig-Shootingstar hat sich für neuen Klub entschieden

Deutsche Bundesliga
8
Premier-League-Klub wagt Vorstoß bei WM-Shootingstar

Premier-League-Klub wagt Vorstoß bei WM-Shootingstar

Deutsche Bundesliga
Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Bundesliga
34
Mader gibt grünes Licht für Leihe von Hoffenheim-Talent

Mader gibt grünes Licht für Leihe von Hoffenheim-Talent

Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Moussa Kounfolo Yeo Swansea City Championship FC Red Bull Salzburg Transfermarkt Gerüchteküche