Gibt Salzburg einen Spieler nach England ab?

Wechselt Moussa Yeo in die Championship?

Entsprechende Gerüchte vermeldet das Fanmedium "Only Swans". Demnach soll der englische Zweitligist Swansea City vor der Verpflichtung des 22-jährigen Maliers stehen.

Yeo soll sich bereits vor Ort befinden. Mit Vítor Matos trainiert ein ehemaliger Salzburger Co-Trainer den Championship-Klub.

Yeo steht seit 2022 in Salzburg bzw. Liefering unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison stand er in 34 Partien am Platz, traf drei Mal und legte drei Tore auf.