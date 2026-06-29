Gibt Salzburg einen Spieler nach England ab?

𝑬𝒙𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆 🕵️— Only Swans (@onlyswanss) June 29, 2026
Understand Swansea City are close to completing the signing of Red Bull Salzburg winger Moussa Yeo.
Yeo is in Swansea currently finalising a move, having previously worked with Vitor Matos at the Austrian club. pic.twitter.com/6NqJUrIu4U
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