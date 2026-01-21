NEWS
Transfer-Update: Neue Defensiv-Power für den LASK
Die Stahlstädter verstärken ihren Kader weiter. Stefan Posch steht unmittelbar vor einer Rückkehr nach Deutschland. Die neuesten Entwicklungen im Transfer-Update:
ADMIRAL Bundesliga:
Fix! LASK schnappt sich Innenverteidiger aus der Eredivisie
Nach Verletzungen: Rapid will neuen Stürmer holen
Salzburg-Verteidiger wechselt leihweise nach Portugal
LASK verleiht Defensiv-Youngster nach Deutschland
Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab
ADMIRAL 2. Liga:
SKN schnappt sich zwei U17-Vize-Weltmeister
ÖFB-Legionäre:
ÖFB-Teamspieler Posch wechselt Verein