Transfer-Update: Neue Defensiv-Power für den LASK

Die Stahlstädter verstärken ihren Kader weiter. Stefan Posch steht unmittelbar vor einer Rückkehr nach Deutschland. Die neuesten Entwicklungen im Transfer-Update:

Transfer-Update: Neue Defensiv-Power für den LASK Foto: © GEPA
Am Mittwoch herrschte am Transfermarkt und in der Gerüchteküche wieder reger Betrieb.

LAOLA1 fasst für euch die neuesten Entwicklungen zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! LASK schnappt sich Innenverteidiger aus der Eredivisie

Nach Verletzungen: Rapid will neuen Stürmer holen

Salzburg-Verteidiger wechselt leihweise nach Portugal

LASK verleiht Defensiv-Youngster nach Deutschland

Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab

ADMIRAL 2. Liga:

SKN schnappt sich zwei U17-Vize-Weltmeister

ÖFB-Legionäre:

ÖFB-Teamspieler Posch wechselt Verein

Zu Dovedan-Klub: ÖFB-Kicker wechselt nach Griechenland

VIDEO: So tickt Austrias Transfer-Kandidat Jaden Montnor

