NEWS

Salzburg-Youngster: PL-Trio will Brentford-Deal verhindern

Eigentlich galt der Abgang von Jannik Schuster zu Brentford in die Premier League als so gut wie durch. Mischt jetzt auf einmal ein PL-Trio mit?

Salzburg-Youngster: PL-Trio will Brentford-Deal verhindern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wie Transferinsider Fabrizio Romano am Mittwoch verkündete, soll der Transfer von Salzburg-Youngster Jannik Schuster zu Brentford kurz vor dem Vollzug stehen.

17 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Euro an möglichen Boni würden dem Bericht zufolge in die Mozartstadt fließen (HIER nachlesen >>>).

Verhindert Trio den Deal?

Laut "TeamTalk" möchte ein Trio aus der Premier League jetzt den Deal verhindern. Leeds United zeige Interesse, Brighton & Hove Albion könnte nächste Woche in den Poker einsteigen. West Ham United werden zudem Außenseiterchancen zugeschrieben.

Man darf gespannt sein, ob die "Bees" das Geschäft tatsächlich über die Ziellinie bringen.

Brentford ist aktuell Siebter, nur einen Punkt vor Brighton & Hove Albion (8.). Leeds United steht auf Platz 14, während sich West Ham United als 18. aktuell in der Abstiegszone befindet.

Mehr zum Thema

Wechsel von Salzburg-Youngster in die Premier League vor Vollzug

Wechsel von Salzburg-Youngster in die Premier League vor Vollzug

Bundesliga
52
Ex-Salzburg-Boss will "Bullen" wohl Bobby Clark abkaufen

Ex-Salzburg-Boss will "Bullen" wohl Bobby Clark abkaufen

Bundesliga
6
Red Bull Salzburg bindet Youngster langfristig

Red Bull Salzburg bindet Youngster langfristig

Bundesliga
1
Holt der LASK einen ÖFB-Teamspieler?

Holt der LASK einen ÖFB-Teamspieler?

Bundesliga
25
WAC droht Abgang von Schlüsselspieler

WAC droht Abgang von Schlüsselspieler

Bundesliga
6
Vertragsklausel: ÖFB-Verteidiger in mehreren Top-Ligen gehandelt

Vertragsklausel: ÖFB-Verteidiger in mehreren Top-Ligen gehandelt

Deutsche Bundesliga
3
Neuer Interessent für Oliver Glasner

Neuer Interessent für Oliver Glasner

Premier League
10

Kommentare

Admiral Bundesliga Premier League Fußball Brighton and Hove Albion West Ham United FC Red Bull Salzburg Gerüchteküche Transfermarkt FC Brentford Leeds United