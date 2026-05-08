Salzburg-Youngster: PL-Trio will Brentford-Deal verhindern

Wie Transferinsider Fabrizio Romano am Mittwoch verkündete, soll der Transfer von Salzburg-Youngster Jannik Schuster zu Brentford kurz vor dem Vollzug stehen.

17 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Euro an möglichen Boni würden dem Bericht zufolge in die Mozartstadt fließen (HIER nachlesen >>>).

Verhindert Trio den Deal?

Laut "TeamTalk" möchte ein Trio aus der Premier League jetzt den Deal verhindern. Leeds United zeige Interesse, Brighton & Hove Albion könnte nächste Woche in den Poker einsteigen. West Ham United werden zudem Außenseiterchancen zugeschrieben.

Man darf gespannt sein, ob die "Bees" das Geschäft tatsächlich über die Ziellinie bringen.

Brentford ist aktuell Siebter, nur einen Punkt vor Brighton & Hove Albion (8.). Leeds United steht auf Platz 14, während sich West Ham United als 18. aktuell in der Abstiegszone befindet.