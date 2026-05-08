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David Alaba bei österreichischem Topklub gehandelt

Bahnt sich in der ADMIRAL Bundesliga ein Sensationstransfer an? Gerüchte bringen den Österreicher mit einem Transfer in die Heimat in Verbindung.

David Alaba bei österreichischem Topklub gehandelt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit Saisonende läuft der Vertrag von David Alaba bei Real Madrid aus. Aktuell soll der Wiener bei AC Milan und Juventus im Gespräch sein >>>

Laut "Corriere dello Sport" möchte auch der FC Red Bull Salzburg den ÖFB-Kapitän verpflichten. Der Wiener, der einst von der Austria ausgebildet wurde, wäre als Mentor für die jungen Talente angedacht.

Finanzstarke Konkurrenz

Ein Deal dürfte aber unwahrscheinlich sein. Es gebe neben Milan und Juventus finanzstarke Konkurrenz aus der MLS und Saudi-Arabien.

Konkret ist die Spur offenbar noch nicht. Der Vizemeister müsste sich gehaltstechnisch vermutlich strecken. Ein Transfer wäre eine Sensation.

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