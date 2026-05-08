Der SK Sturm Graz ist aktuell auf Platz zwei in der ADMIRAL Bundesliga, zwei Spieltage vor Schluss darf sich der amtierende Meister noch Hoffnungen auf eine Titelverteidigung machen.

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Im Tabellenkeller kämpft zwei Spieltage vor Schluss nach wie vor Blau-Weiß Linz um den Ligaverbleib. Als Leistungsträger der Stahlstädter gilt Simon Seidl.

Mehrere Klubs an Seidl dran

Dem Salzburger winkt nach der Saison der nächste Schritt. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, soll es erste Gespräche mit Sturm Graz gegeben haben. Diese seien positiv verlaufen.

LAOLA1-Informationen zufolge interessieren sich mehrere Klubs für die Dienste des 23-Jährigen.

Simon Seidl steht bei den Linzern noch bis 2027 unter Vertrag. 2022 wechselte er vom SV Kuchl nach Linz, in seiner Premierensaison gelang dem Klub der Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga.

80 Bundesliga-Einsätze

In der obersten Spielklasse verbucht der Kuchler bereits 80 Einsätze. Auch für das ÖFB-U21-Nationalteam kam er neun Mal zum Zug.

Sturms Cheftrainer Fabio Ingolitsch beendete 2018 bei Seidls Heimatverein Kuchl seine Spielerkarriere, lief damals gemeinsam mit Simons Brüdern Manuel und Matthias Seidl auf. Zweiterer ist heute Kapitän beim SK Rapid.