Zu Dovedan-Klub: ÖFB-Kicker wechselt nach Griechenland

Der Wiener verlässt Zypern und geht nun zum Zweitliga-Tabellenführer.

Zu Dovedan-Klub: ÖFB-Kicker wechselt nach Griechenland Foto: © GEPA
Marco Krainz wird in Zukunft für Iraklis Thessaloniki auflaufen!

Der 28-jährige Wiener verlässt den zyprischen Erstligisten Enosis Neon Paralimniou und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Griechenland zum Zweitliga-Tabellenführer.

Das gab sein neuer Arbeitgeber am Mittwoch offiziell bekannt.

Landsmann als Neo-Kollegen

Sein neuer Vertrag ist laut "Transfermarkt" bis Sommer 2027 gültig.

Krainz stammt aus der Jugend von Austria Wien, kickte dann in Österreich für Austria Lustenau, den FAC und Blau-Weiß Linz, ehe er 2024 den Schritt nach Zypern wagte. Bei Paralimniou war der Mittelfeldspieler Kapitän.

Nun wagt er in Griechenland nochmal ein neues Abenteuer und trifft bei Iraklis Thessaloniki unter anderem auf ÖFB-Legionär Nikola Dovedan.

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da

Cican Stankovic (32)
Michael Lang (27)

35 Bilder

