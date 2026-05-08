Titel verteidigt! Kühbauer und Kiteishvili räumen BL-Awards ab

Die ADMIRAL Bundesliga hat die Auszeichnungen für die Saison 2025/26 bekanntgegeben. Gewählt haben Präsidenten, Manager und Trainer der heimischen Liga.

Spieler der Saison wird zum dritten Mal in Folge Otar Kiteishvili, gefolgt von den beiden LASK-Akteuren Sasa Kalajdzic und Sascha Horvath.

"Diese Ehrung hat für mich einen hohen Stellenwert und ist auch beim dritten Mal wieder ein unglaubliches Privileg. Solche persönlichen Auszeichnungen wären ohne den Rückhalt meiner Mitspieler und unseres Trainerstabs nicht möglich", macht Kiteishvili klar.

Kühbauer verteidigt Titel

Auch in der Kategorie Trainer des Jahres räumt der Titelverteidiger ab, Didi Kühbauer (WAC/LASK) gewinnt die Auszeichnung. Auf den Plätzen zwei und drei landen Stefan Helm (Austria) und Manfred Schmid (Hartberg).

"Natürlich ist diese Ehrung etwas Schönes und eine Bestätigung für die Arbeit, die wir heuer geleistet haben. Solch eine Auszeichnung gehört aber immer dem gesamten Team", meint Kühbauer.

Die Kategorie Tormann der Saison geht in Form von Tom Ritzy Hülsmann sogar in Richtung Hartberg. Den Titel Newcomer der Saison erhält Kerim Alajbegovic vom FC Red Bull Salzburg.

Spieler der Saison:

1. Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm Graz)

2. Sasa Kalajdzic (LASK)

3. Sascha Horvath (LASK)

4. Kerim Alajbegovic (FC Red Bull Salzburg)

5. Moses Usor (LASK)

Tormann der Saison:

1. Tom Ritzy Hülsmann (TSV Egger Glas Hartberg)

2. Lukas Jungwirth (LASK)

3. Nikolas Polster (RZ Pellets WAC)

4. Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg)

5. Dejan Stojanovic (SCR Altach)

Newcomer der Saison:

1. Kerim Alajbegovic (FC Red Bull Salzburg)

2. Jannik Schuster (FC Red Bull Salzburg)

3. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz)

4. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid)

5. Nicolas Bajlicz (SV Oberbank Ried)

Trainer der Saison:

1. Dietmar Kühbauer (LASK)

2. Stephan Helm (FK Austria Wien)

3. Manfred Schmid (TSV Egger Glas Hartberg)

4. Maximilian Senft (SV Oberbank Ried)

5. Fabio Ingolitsch (SK Puntigamer Sturm Graz)

Die Auszeichnung Schiedsrichter der Saison wird dieses Jahr vom ÖFB vergeben. Sieger im Elite-Bereich ist Sebastian Gishamer. Olivia Tschon gewinnt bei den Frauen, im Futsal-Bereich geht der Titel an Roland Schweiger. Wahlberechtigt waren alle Schiedsrichter Österreichs.