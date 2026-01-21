NEWS

Salzburg-Verteidiger wechselt leihweise nach Portugal

Der 21-Jährige wird dort bis zum Ende der aktuellen Saison bleiben.

Salzburg-Verteidiger wechselt leihweise nach Portugal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der FC Red Bull Salzburg verleiht Rocco Zikovic (21) in die zweite portugiesische Liga zum UD Leiria.

Dort wird der 21-Jährige bis zum Ende der aktuellen Saison bleiben. Bei den "Bullen" steht der Kroate seit 2021 unter Vertrag.

In 48 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga traf Zikovic fünfmal für Kooperationsklub FC Liefering. Auch in der UEFA Youth League kam er neunmal zum Einsatz.

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Rocco Zikovic Portugal (Fußball) FC Liefering