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Holt der LASK einen ÖFB-Teamspieler?

Der Routinier wäre im Sommer ablösefrei zu haben und war bei den vergangenen vier Länderspiel-Lehrgängen dabei.

Holt der LASK einen ÖFB-Teamspieler? Foto: © GEPA
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Der LASK könnte im kommenden Sommer einen ÖFB-Teamspieler an Land ziehen.

Wie "Sky Sport Austria" berichtet, steht WAC-Routinier Alessandro Schöpf vor einem ablösefreien Wechsel zum ÖFB-Cupsieger.

So feierte der LASK den Cuptitel >>>

Eine Einigung mit dem LASK soll bereits erzielt worden sein. Schöpfs Vertrag in Wolfsberg läuft am Saisonende aus und soll laut Sky keine Option auf eine Verlängerung beinhalten.

Seit September wieder Teil des ÖFB-Teams

Seit September wurde der Mittelfeldspieler stets in den ÖFB-Kader von Teamchef Ralf Rangnick einberufen. Für das Nationalteam kommt der 32-Jährige auf 35 Einsätze (sechs Tore).

Mit dem WAC spielt Schöpf in dieser Saison gegen den Abstieg und stand wettbewerbsübergreifend in 30 Spielen (vier Tore, sechs Vorlagen) auf dem Feld.

So feiert der LASK den Cup-Titel

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