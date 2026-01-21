NEWS

Fix! LASK schnappt sich Innenverteidiger aus der Eredivisie

Was sich bereits angedeutet hat, ist nun offiziell. Die Stahlstädter verpflichten einen ehemaligen Jugendspieler des FC Barcelona.

Fix! LASK schnappt sich Innenverteidiger aus der Eredivisie Foto: © LASK
Neuzugang für den LASK!

Der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga verstärkt sich mit Xavier Mbuyamba. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt vom FC Volendam und unterschreibt bis 2028 in der Stahlstadt.

Für den Eredivisie-Aufsteiger kam der Niederländer, der beim FC Barcelona und dem FC Chelsea ausgebildet wurde, auf 16 Einsätze.

"Mit Xavier bekommen wir einen Spieler, der über ein sehr gutes Stellungsspiel verfügt. Er bringt defensiv wie offensiv ein starkes Kopfballspiel mit, wodurch er auch viel Torgefahr ausstrahlt. Außerdem zeichnet ihn seine Ruhe am Ball aus, er ist in der Lage, in der Spieleröffnung immer wieder gute Lösungen zu finden. Wir sind sehr froh, dass er sich für den LASK entschieden hat", wird Sportdirektor Dino Buric in der Aussendung zitiert.

