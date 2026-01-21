LASK verleiht Defensiv-Youngster nach Deutschland

Der LASK gibt Außenverteidiger Kevin Lebersorger leihweise an den BFC Dynamo ab.

Das gaben die Oberösterreicher am Mittwoch offiziell bekannt.

Beim Klub aus der Regionalliga Nordost soll der 20-Jährige weiter Spielpraxis sammeln. Im Herbst kam Lebersorger überwiegend für die LASK Amateure OÖ in der Regionalliga Mitte zum Einsatz, für die er in 11 Partien drei Vorlagen beisteuerte.

Bei der Kampfmannschaft kam er in der aktuellen Spielzeit nicht über einen Kurzeinsatz im ÖFB-Cup hinaus.