NEWS

LASK verleiht Defensiv-Youngster nach Deutschland

Der Defensivspieler kam in dieser Saison überwiegend für die LASK Amateure OÖ zum Einsatz. Im Frühjahr soll er in Deutschland weiter Spielpraxis sammeln.

LASK verleiht Defensiv-Youngster nach Deutschland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der LASK gibt Außenverteidiger Kevin Lebersorger leihweise an den BFC Dynamo ab.

Das gaben die Oberösterreicher am Mittwoch offiziell bekannt.

Beim Klub aus der Regionalliga Nordost soll der 20-Jährige weiter Spielpraxis sammeln. Im Herbst kam Lebersorger überwiegend für die LASK Amateure OÖ in der Regionalliga Mitte zum Einsatz, für die er in 11 Partien drei Vorlagen beisteuerte.

Bei der Kampfmannschaft kam er in der aktuellen Spielzeit nicht über einen Kurzeinsatz im ÖFB-Cup hinaus.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Neue Gesichter in Altach und Graz

Transfer-Update: Neue Gesichter in Altach und Graz

Bundesliga
Sturm neu: Was verändert sich unter Fabio Ingolitsch?

Sturm neu: Was verändert sich unter Fabio Ingolitsch?

LAOLA1
Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab

Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab

Bundesliga
28
Zwei Rapidler müssen operiert werden und fehlen mehrere Monate

Zwei Rapidler müssen operiert werden und fehlen mehrere Monate

Bundesliga
55
Austria-Eigengewächs unterschreibt ersten Profivertrag

Austria-Eigengewächs unterschreibt ersten Profivertrag

Bundesliga
7
Ist ein Ex-Barcelona-Talent auf dem Weg zum LASK?

Ist ein Ex-Barcelona-Talent auf dem Weg zum LASK?

Bundesliga
15
Koller wohl mit Sturm über Wechsel einig

Koller wohl mit Sturm über Wechsel einig

Bundesliga
31
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Kevin Lebersorger LASK LASK Amateure OÖ BFC Dynamo