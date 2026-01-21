Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab

Sportdirektor Marcus Mann dürfte auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Lazio Rom abgewanderten Petar Ratkov den Blick nach Deutschland gerichtet haben.

Wie Transferexperte Rudy Galetti auf "X" berichtet, arbeitet der FC Red Bull Salzburg intensiv an einer Verpflichtung von Ryan Naderi. Das 22-jährige Stürmertalent von Hansa Rostock hat im Herbst mit acht Toren und zwei Vorlagen in 16 Drittliga-Partien auf sich aufmerksam gemacht.

Das hat nicht nur die "Bullen" auf den Plan gerufen, sondern auch den portugiesischen Erstligisten Rio Ave FC. Zudem sollen weitere Klubs aus Europa die Situation des 22-Jährigen genau beobachten.

Rostock lehnte Angebote bereits ab

Laut Galetti sollen Salzburg und Rio Ave das Feld der Interessenten anführen. Günstig dürfte ein Transfer des 1,94 m großen Angreifers aber nicht werden, Angebote von über zwei Millionen Euro soll Hansa Rostock bereits abgelehnt haben.

Der deutsche Drittligist fordert offenbar drei Millionen Euro. Der Marktwert von Ryan Naderi wird auf 1,2 Millionen Euro taxiert.