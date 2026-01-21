NEWS

Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab

Der Ratkov-Nachfolger könnte aus Deutschlands 3. Liga kommen. Sein aktueller Arbeitgeber verlangt jedoch eine stattliche Summe.

Salzburg blitzt mit Millionenangebot für Stürmertalent ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sportdirektor Marcus Mann dürfte auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Lazio Rom abgewanderten Petar Ratkov den Blick nach Deutschland gerichtet haben.

Wie Transferexperte Rudy Galetti auf "X" berichtet, arbeitet der FC Red Bull Salzburg intensiv an einer Verpflichtung von Ryan Naderi. Das 22-jährige Stürmertalent von Hansa Rostock hat im Herbst mit acht Toren und zwei Vorlagen in 16 Drittliga-Partien auf sich aufmerksam gemacht.

Das hat nicht nur die "Bullen" auf den Plan gerufen, sondern auch den portugiesischen Erstligisten Rio Ave FC. Zudem sollen weitere Klubs aus Europa die Situation des 22-Jährigen genau beobachten.

Rostock lehnte Angebote bereits ab

Laut Galetti sollen Salzburg und Rio Ave das Feld der Interessenten anführen. Günstig dürfte ein Transfer des 1,94 m großen Angreifers aber nicht werden, Angebote von über zwei Millionen Euro soll Hansa Rostock bereits abgelehnt haben.

Der deutsche Drittligist fordert offenbar drei Millionen Euro. Der Marktwert von Ryan Naderi wird auf 1,2 Millionen Euro taxiert.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Neue Gesichter in Altach und Graz

Transfer-Update: Neue Gesichter in Altach und Graz

Bundesliga
Koller wohl mit Sturm über Wechsel einig

Koller wohl mit Sturm über Wechsel einig

Bundesliga
27
Nächster Interessent: Ligarivale buhlt um Glasners Topstürmer

Nächster Interessent: Ligarivale buhlt um Glasners Topstürmer

Premier League
7
So viel verlangt Ilzers Hoffenheim für Ex-Austrianer Tabakovic

So viel verlangt Ilzers Hoffenheim für Ex-Austrianer Tabakovic

Deutsche Bundesliga
33
Ist ein Ex-Barcelona-Talent auf dem Weg zum LASK?

Ist ein Ex-Barcelona-Talent auf dem Weg zum LASK?

Bundesliga
15
Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Serie A
37
Transfer-Update: Verliert Sturm im Sommer einen Leistungsträger?

Transfer-Update: Verliert Sturm im Sommer einen Leistungsträger?

Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

FC Hansa Rostock FC Red Bull Salzburg Transfermarkt Marcus Mann Gerüchteküche Admiral Bundesliga Fußball