Nach Verletzungen: Rapid will neuen Stürmer holen

Am Mittwoch gab es beim SK Rapid schlechte Nachrichten: Louis Schaub und Claudy Mbuyi fallen monatelang aus.

Nach der Verletzung von Mbuyi ist die Personaldecke insbesondere im Angriff äußerst dünn. Wie der "KURIER" berichtet, werden die Hütteldorfer deshalb noch einen Stürmer verpflichten.

"Es gibt laufende Gespräche und mehrere Kandidaten", zitiert die Tageszeitung Rapid-Sportdirektor Markus Katzer, der wohl ein Leih-Geschäft aushandeln wird.

Kommen soll ein klassischer Neuner, der in das 4-3-3-System von Trainer Johannes Hoff Thorup passt.