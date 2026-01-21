ÖFB-Teamspieler Posch wechselt Verein

Stefan Posch steht nach LAOLA1-Informationen kurz vor einer Rückkehr in die deutsche Bundesliga.

Der österreichische Teamspieler wird sich dem abstiegsbedrohten 1. FSV Mainz 05 anschließen. Geplant ist eine Leihe bis zum Saisonende. Eine offizielle Bestätigung von Klubseite steht noch aus.

Rückkehr nach Deutschland

Erst im vergangenen Sommer wechselte der 28-jährige Abwehrspieler von Bologna zu Como, konnte sich dort jedoch im Team von Trainer Cesc Fàbregas nicht durchsetzen.

Zwischen 2017 und 2022 stand Posch bereits bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag und absolvierte insgesamt 109 Partien in der Bundesliga.