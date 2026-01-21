NEWS

ÖFB-Teamspieler Posch wechselt Verein

Stefan Posch kehrt in die deutsche Bundesliga zurück, um sich mehr Spielpraxis für die anstehende WM zu holen.

ÖFB-Teamspieler Posch wechselt Verein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Stefan Posch steht nach LAOLA1-Informationen kurz vor einer Rückkehr in die deutsche Bundesliga.

Der österreichische Teamspieler wird sich dem abstiegsbedrohten 1. FSV Mainz 05 anschließen. Geplant ist eine Leihe bis zum Saisonende. Eine offizielle Bestätigung von Klubseite steht noch aus.

Rückkehr nach Deutschland

Erst im vergangenen Sommer wechselte der 28-jährige Abwehrspieler von Bologna zu Como, konnte sich dort jedoch im Team von Trainer Cesc Fàbregas nicht durchsetzen.

Zwischen 2017 und 2022 stand Posch bereits bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag und absolvierte insgesamt 109 Partien in der Bundesliga.

Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

Slideshow starten

51 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

Deutsche Bundesliga
3
So viel verlangt Ilzers Hoffenheim für Ex-Austrianer Tabakovic

So viel verlangt Ilzers Hoffenheim für Ex-Austrianer Tabakovic

Deutsche Bundesliga
8
Verlängerung! Christopher Trimmel bleibt Unioner

Verlängerung! Christopher Trimmel bleibt Unioner

Deutsche Bundesliga
6
Salzburg-Transferziel unterschreibt in Wolfsburg

Salzburg-Transferziel unterschreibt in Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
9
Neuer Torhüter für Schalke 04

Neuer Torhüter für Schalke 04

International
Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Deutsche Bundesliga
1
Neben Rose: Weiterer Ex-Salzburg-Coach am Frankfurt-Zettel

Neben Rose: Weiterer Ex-Salzburg-Coach am Frankfurt-Zettel

Deutsche Bundesliga
8
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) 1. FSV Mainz 05 Stefan Posch Como 1907 ÖFB-Legionäre LAOLA1+ Transfermarkt