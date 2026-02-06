Transfer-Update: Doppelschlag von Sturm am Deadline-Day
Der Deadline-Day enttäuscht niemand. Hier alle Transfers des Deadline-Days in Österreich zusammengefasst:
Am Deadline-Day war noch einmal viel los am heimischen Transfermarkt.
Der SK Sturm Graz verstärkt sich mit zwei Spielern, Rapid beordert einen Leihspieler zurück, bei Salzburg platzt ein Millionen-Transfer in letzter Sekunde und der WAC verstärkt sich mit einem Stürmer aus der Deutschen Bundesliga.
LAOLA1 fasst wie immer die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
Admiral Bundesliga
Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann
WAC verstärkt sich mit Angreifer
WAC bedient sich beim 1. FC Köln
WAC holt Verteidiger von Roter Stern
BW Linz holt am Deadline-Day Verstärkung für die Defensive
Sturm verstärkt sich mit Innenverteidiger
Sturm präsentiert neuen Stürmer
Salzburg-Wechsel geplatzt! Stuttgart-Talent kommt doch nicht
ADMIRAL 2. Liga
Kapfenberg verstärkt sich mit kroatischem Abwehrspieler
SKN St. Pölten sichert sich Regionalliga-Goalgetter
St. Pölten verstärkt sich erneut am Deadline Day