Transfer-Update: Doppelschlag von Sturm am Deadline-Day

Am Deadline-Day war noch einmal viel los am heimischen Transfermarkt.

Der SK Sturm Graz verstärkt sich mit zwei Spielern, Rapid beordert einen Leihspieler zurück, bei Salzburg platzt ein Millionen-Transfer in letzter Sekunde und der WAC verstärkt sich mit einem Stürmer aus der Deutschen Bundesliga.

LAOLA1 fasst wie immer die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

Admiral Bundesliga

Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann

WAC verstärkt sich mit Angreifer

WAC bedient sich beim 1. FC Köln

WAC holt Verteidiger von Roter Stern

Rapid holt Dursun zurück

Altach schlägt in Hartberg zu

BW Linz holt am Deadline-Day Verstärkung für die Defensive

Sturm verstärkt sich mit Innenverteidiger

Sturm präsentiert neuen Stürmer

Salzburg-Wechsel geplatzt! Stuttgart-Talent kommt doch nicht

ADMIRAL 2. Liga

Kapfenberg verstärkt sich mit kroatischem Abwehrspieler

SKN St. Pölten sichert sich Regionalliga-Goalgetter

St. Pölten verstärkt sich erneut am Deadline Day

St. Pölten holt Innenverteidiger vom SK Sturm