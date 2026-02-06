SKN St. Pölten sichert sich Regionalliga-Goalgetter

Der SKN St. Pölten hat einen Ersatz für den von Rapid zurückbeorderten Angreifer Furkan Dursun gefunden. Die Niederösterreicher sichern sich die Dienste von Filip Perovic, der als Kooperationsspieler von den LASK Amateuren zum SKN stößt.

Dursun soll vor einem Wechsel ins Ausland stehen>>>

Der 19-Jährige gelte als Teil einer "goldenen montegrinischen Generation", so die St. Pöltner in einer Aussendung. Perovic traf im Herbst in der Regionalliga Mitte in 15 Spielen elf Mal und bereitete drei weitere Treffer vor.

"Ein enorm spannender Spieler, der uns trotz seiner Jugend wirklich weiterhelfen kann", ist SKN-Sportdirektor Christoph Freitag überzeugt.