NEWS

SKN St. Pölten sichert sich Regionalliga-Goalgetter

Der 19-Jährige soll in der niederösterreichischen Landeshauptstadt den von Rapid zurückbeorderten Furkan Dursun ersetzen.

SKN St. Pölten sichert sich Regionalliga-Goalgetter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SKN St. Pölten hat einen Ersatz für den von Rapid zurückbeorderten Angreifer Furkan Dursun gefunden. Die Niederösterreicher sichern sich die Dienste von Filip Perovic, der als Kooperationsspieler von den LASK Amateuren zum SKN stößt.

Dursun soll vor einem Wechsel ins Ausland stehen>>>

Der 19-Jährige gelte als Teil einer "goldenen montegrinischen Generation", so die St. Pöltner in einer Aussendung. Perovic traf im Herbst in der Regionalliga Mitte in 15 Spielen elf Mal und bereitete drei weitere Treffer vor.

"Ein enorm spannender Spieler, der uns trotz seiner Jugend wirklich weiterhelfen kann", ist SKN-Sportdirektor Christoph Freitag überzeugt.

Mehr zum Thema

Kapfenberg verstärkt sich mit kroatischem Abwehrspieler

Kapfenberg verstärkt sich mit kroatischem Abwehrspieler

2. Liga
Leihe abgebrochen! Rapid beordert U21-Teamspieler zurück

Leihe abgebrochen! Rapid beordert U21-Teamspieler zurück

Bundesliga
Austria Klagenfurt will Rekurs gegen Konkursverfahren einlegen

Austria Klagenfurt will Rekurs gegen Konkursverfahren einlegen

2. Liga
2
"Extreme Wucht" - WAC verstärkt sich mit Angreifer

"Extreme Wucht" - WAC verstärkt sich mit Angreifer

Bundesliga
8
Sturm soll Ex-Liefering-Stürmer verpflichten wollen

Sturm soll Ex-Liefering-Stürmer verpflichten wollen

International
23
Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann

Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann

Bundesliga
Konkursverfahren! Zweitligist Austria Klagenfurt vor dem Aus

Konkursverfahren! Zweitligist Austria Klagenfurt vor dem Aus

2. Liga
53

Kommentare

Cem Sekerlioglu 2. Liga Fußball Transfermarkt LASK Amateure OÖ SKN St. Pölten