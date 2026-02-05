Transfer-Update: Heimkehr-Doppelpack bei Rapid

Der vorletzte Tag dieses Winter-Transferfensters steht ganz im Zeichen der Rapidler und ihrer Rückkehrer.

Der SK Rapid macht zwei Rückholaktionen offiziell. Außerdem schlägt auch Altach zu, Sturm gibt einen Spieler vorerst per Leihe ab. Beim WAC besteht indes die Chance noch aktiv zu werden.

LAOLA1 fasst wie immer die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

Admiral Bundesliga

Offiziell: SK Rapid holt ÖFB-Kicker nach 18 Jahren zurück!

Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Altach präsentiert neuen Defensivspieler

Schlägt der WAC noch einmal am Transfermarkt zu?

Ex-GAK-Profi hat neuen Verein

ADMIRAL 2. Liga

Ex-Italien-Legionär! Kapfenberger SV holt Abwehrspieler