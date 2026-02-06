St. Pölten holt Innenverteidiger vom SK Sturm

Alexander Borkovic verlässt den SK Sturm Graz und wechselt zum SKN St. Pölten.

In Graz spielte der 26-Jährige zuletzt keine wirkliche Rolle mehr, nach einem Kreuzbandriss im Februar 2024 absolvierte der Innenverteidiger bis August 2025 keine Partie. In der Hinrunde kam er nur zu drei Einsätzen bei Sturm II in der ADMIRAL 2. Liga, stand ab Oktober bei der Zweitmannschaft aber gar nicht mehr im Kader.

"Fußballer mit unbestrittener Qualität"

"Alexandar Borkovic ist ein Fußballer mit unbestrittener Qualität, der leider durch seine schwere Verletzung vor zwei Jahren zurückgeworfen wurde und es somit schwer hatte, bei uns wieder in die Mannschaft zu kommen. Nun hat sich für ihn die Möglichkeit ergeben, wieder mehr zu spielen und zu alter Stärke zurückzufinden. Wir wünschen Alexandar alles Gute für seine Zeit in St. Pölten und seine weitere Karriere!", wird Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen zitiert.

"Die Zeit in Graz war eine ungemein prägsame und intensive. Einerseits durfte ich hier großartige Erfolge feiern, andererseits musste ich natürlich durch die Verletzung eine schwere Zeit durchmachen. Dennoch werde ich Graz, den SK Sturm und die Fans hier immer in sehr gute Erinnerung behalten und bin dankbar für die Erfahrungen der letzten Jahre. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung und darauf, in St. Pölten wieder regelmäßig am Platz zu stehen", sagt Borkovic.

"Nach dem Abgang von David Riegler war es für uns wichtig, die entstandene Lücke mit einem Qualitätsspieler im besten Fußballalter zu füllen", freut sich SNK-Sportdirektor Christoph Freitag über den Last-Minute-Transfer.

Borkovic hat 67 Partien in der ADMIRAL Bundesliga in den Beinen, spielte sechs Mal in der Europa League.