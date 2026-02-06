NEWS

BW Linz holt am Deadline-Day Verstärkung für die Defensive

Die Stahlstädter sichern sich die Dienste eines Zweitliga-Kickers.

BW Linz holt am Deadline-Day Verstärkung für die Defensive
Der FC Blau-Weiß Linz sichert sich am Deadline-Day doch noch die erhoffte Verstärkung für die wackelige Defensive.

Wie die Stahlstädter kurz vor Ablauf der Transferzeit verkünden, unterschreibt David Riegler einen Vertrag bis 2028. Der 23-jährige Innenverteidiger kommt vom SKN St. Pölten nach Linz.

Für die Niederösterreicher absolvierte Riegler 87 Spiele, zehn Mal war er für das U21-Nationalteam im Einsatz.

"Kennt unser System"

"Es freut mich sehr, dass wir mit dem Transfer von David eine gute Transferzeit abschließen können", so Sportdirektor Christoph Schösswendter.

"David bringt trotz seines jungen Alters schon eine Menge an Erfahrung mit und kennt außerdem unser System und die Verhaltensweisen in der 3er-Kette sehr gut. Neben seiner Schnelligkeit zeichnen ihn vor allem seine Mentalität, Zweikampfstärke und die Wucht, die er mitbringt, aus", sagt Schösswendtner über die Stärken des Neo-Blau-Weißen.

Riegler werde "nicht nur den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung beleben, sondern vielmehr erhoffen wir uns, dass er einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Karriere und zum Bundesliga-Spieler macht".

