Ex-Salzburger steht vor Rückkehr nach Österreich

Der mittlerweile 30-Jährige kickte vor einigen Jahren für den FC Red Bull Salzburg. Nun soll seine Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga bevorstehen.

Bindet Albert Vallci seine Fußballschuhe wieder in Österreich?

Geht es nach Sky-Journalist Eric Niederseer, steht der 30-Jährige unmittelbar vor einer Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Konkret soll es um einen Wechsel zu Meister SK Sturm Graz gehen.

Vor dreieinhalb Jahren verließ der Defenisvmann seinen damaligen Klub, FC Red Bull Salzburg, in Richtung Schweiz zum FC St. Gallen. Genau dort wurde sein Arbeitspapier im gegenseitigen Einvernehmen nun aufgelöst.

Nun soll der Voitsberger in seine Heimat, die Steiermark, zurückkehren. Nach dem vorzeitigen Leih-Abbruch von Tim Oermann gibt es in der Grazer Defensive jedenfalls Aufstockungsbedarf.

