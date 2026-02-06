Ex-Salzburger steht vor Rückkehr nach Österreich

Bindet Albert Vallci seine Fußballschuhe wieder in Österreich?

Geht es nach Sky-Journalist Eric Niederseer, steht der 30-Jährige unmittelbar vor einer Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Konkret soll es um einen Wechsel zu Meister SK Sturm Graz gehen.

Vor dreieinhalb Jahren verließ der Defenisvmann seinen damaligen Klub, FC Red Bull Salzburg, in Richtung Schweiz zum FC St. Gallen. Genau dort wurde sein Arbeitspapier im gegenseitigen Einvernehmen nun aufgelöst.

Nun soll der Voitsberger in seine Heimat, die Steiermark, zurückkehren. Nach dem vorzeitigen Leih-Abbruch von Tim Oermann gibt es in der Grazer Defensive jedenfalls Aufstockungsbedarf.