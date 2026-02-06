Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann

Die SV Ried stockt ihr Torhüter-Aufgebot auf!

Am Deadline Day geben die Innviertler einen Neuzugang bekannt. Der 21-jährige Matej Cechal wechselt leihweise von Zweitligst FC Hertha Wels bis Sommer nach Ried.

In der laufenden Saison der ADMIRAL 2. Liga kam der 2,01 Meter große Torhüter aus Tschechien elf Mal zum Einsatz.