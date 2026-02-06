Servus in Ried, Matej #Cechal! 👋— SV Ried 1912 (@svried1912) February 6, 2026
Der 21-jährige Torwart war zuletzt bei FC Hertha Wels im Einsatz. Er unterschreibt bei der SV Oberbank Ried einen Leihvertrag bis zum Ende der Saison. ✍️⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/zllRRE3WFm
NEWS
Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann
Der 21-Jährige wechselt von einem Zweitligisten leihweise ins Innviertel.
Die SV Ried stockt ihr Torhüter-Aufgebot auf!
Am Deadline Day geben die Innviertler einen Neuzugang bekannt. Der 21-jährige Matej Cechal wechselt leihweise von Zweitligst FC Hertha Wels bis Sommer nach Ried.
In der laufenden Saison der ADMIRAL 2. Liga kam der 2,01 Meter große Torhüter aus Tschechien elf Mal zum Einsatz.