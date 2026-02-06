NEWS

Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann

Der 21-Jährige wechselt von einem Zweitligisten leihweise ins Innviertel.

Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die SV Ried stockt ihr Torhüter-Aufgebot auf!

Am Deadline Day geben die Innviertler einen Neuzugang bekannt. Der 21-jährige Matej Cechal wechselt leihweise von Zweitligst FC Hertha Wels bis Sommer nach Ried.

In der laufenden Saison der ADMIRAL 2. Liga kam der 2,01 Meter große Torhüter aus Tschechien elf Mal zum Einsatz.

Mehr zum Thema

Ex-Salzburger steht vor Rückkehr nach Österreich

Ex-Salzburger steht vor Rückkehr nach Österreich

Bundesliga
5
Nach Pink-Verletzung: WAC holt wohl Frankfurt-Stürmer

Nach Pink-Verletzung: WAC holt wohl Frankfurt-Stürmer

Bundesliga
2
Transfer-Update: Heimkehr-Doppelpack bei Rapid

Transfer-Update: Heimkehr-Doppelpack bei Rapid

Bundesliga
11
Offiziell: SK Rapid holt ÖFB-Kicker nach 18 Jahren zurück!

Offiziell: SK Rapid holt ÖFB-Kicker nach 18 Jahren zurück!

Bundesliga
124
Nach GAK-Aus: Kleinheisler hat neuen Verein

Nach GAK-Aus: Kleinheisler hat neuen Verein

Bundesliga
5
Rapid: Zweiter Transfer-Kracher kurz vor Abschluss

Rapid: Zweiter Transfer-Kracher kurz vor Abschluss

Bundesliga
83
Altach präsentiert neuen Defensivspieler

Altach präsentiert neuen Defensivspieler

Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SV Ried Transfermarkt FC Hertha Wels