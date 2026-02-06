Fix! Sturm verstärkt sich mit Innenverteidiger

Der SK Sturm Graz holt am Deadline-Day Albert Vallci.

Der 30-jährige Steirer wechselt aus der Super League vom FC St. Gallen zu den "Schwoazen", wo er die Innenverteidigung verstärken soll. Der gebürtige Voitsberger wurde bei der Kapfenberger SV ausgebildet, spielte später beim SV Lafnitz, in Horn, beim FC Wacker Innsbruck sowie bei Red Bull Salzburg. Für die "Bullen" spielte er dreieinhalb Jahre, ehe er in die Schweiz wechselte.

Für St. Gallen bestritt Vallci 114 Pflichtspiele (zehn Tore, drei Assists).

"Gesuchter Innenverteidiger mit Erfahrung"

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt zum Transfer: "Mit Albert Vallci konnten wir den gesuchten Innenverteidiger mit Erfahrung für unsere Defensive gewinnen. Albert hat in Salzburg und in der Schweiz auf sehr hohem Niveau gespielt, verfügt über Routine, um in unserer jungen Mannschaft voranzugehen und bringt Zweikampfstärke sowie Qualität im Kopfballspiel mit. Wir sind überzeugt, dass uns Albert sofort weiterhelfen kann und freuen uns, ihn in Graz begrüßen zu dürfen."

Vallci selbst wird wie folgt zitiert: "Als Steirer ist es für mich natürlich eine großartige Sache, für den größten Verein des Bundeslandes, den amtierenden österreichischen Meister, auflaufen zu dürfen. Ich habe die Bundesliga natürlich auch in den vergangenen Jahren ganz genau verfolgt und freue mich, nun wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Ich kann es kaum erwarten, sofort loszulegen, meine Qualitäten einzubringen und die Frühjahrssaison mit dem SK Sturm in Angriff zu nehmen!"