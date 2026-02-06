NEWS

Salzburg-Wechsel geplatzt! Stuttgart-Talent kommt doch nicht

Eine grundsätzliche Einigung konnten die Vereine erzielen, aber die Transfer-Deadline um 17 Uhr ist den Mozartstädtern am Ende zum Verhängnis geworden.

Salzburg-Wechsel geplatzt! Stuttgart-Talent kommt doch nicht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Red Bull Salzburg wollte am österreichischen Transfer-Deadline-Day noch einmal zuschlagen und Mirza Catovic vom VfB Stuttgart verpflichten.

Laut einem Bericht von "Sky" waren die Mozartstädter bereit, 3,5 Millionen Euro für den 18-jährigen Mittelfeldspieler zu zahlen. Zudem war eine Rückkaufoption über 12 Millionen Euro für die Schwaben vorgesehen.

Die Freigabe der Stuttgarter sei jedoch zu spät gekommen, sodass bis zum Transferschluss um 17 Uhr nicht alle Formalitäten geklärt werden konnten.

Auch Hoffenheim war dran

Catovic spielt bislang in der U23 des VfB, trainiert aber regelmäßig mit der Bundesliga-Mannschaft von Sebastian Hoeneß. Ein Einsatz in der Bundesliga blieb ihm bisher verwehrt.

Auch die TSG Hoffenheim soll im Winter am 18-Jährigen interessiert gewesen sein.

Kommentare

