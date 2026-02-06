NEWS

Leihe abgebrochen! Rapid beordert U21-Teamspieler zurück

Im Sommer wechselte Furkan Dursun in LigaZwa zum SKN St.Pölten. Nun wird die Leihe vorzeitig abgebrochen.

Leihe abgebrochen! Rapid beordert U21-Teamspieler zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Leihe von Furkan Dursun zum Zweitligisten SKN St. Pölten wurde mit sofortiger Wirkung beendet.

Der 20-jährige Angreifer war im Herbst an die Niederösterreicher verliehen und kommt dort auf 18 Einsätze sowie drei Treffer.

Wie die Hütteldorfer aber vermelden, wird der Eigenbauspieler nicht mehr für den SK Rapid spielen, sondern steht kurz vor einem Transfer in eine ausländische Liga.

Dursun in die Schweiz?

Ziel soll der FC Thun sein, aktueller Überraschungstabellenführer der Schweizer Super League.

Beim Klub aus dem Berner Oberland herrscht nach einer Verletzung und einem Abgang akuter Stürmermangel, den Dursun beheben soll. Laut einem Bericht von "4-4-2.ch" fordert Rapid für den Offensivspieler eine Ablösesumme von rund 400.000 Euro.

St. Pölten hat am Deadline-Day für die Stürmerposition bereits Ersatz gefunden (hier nachlesen >>>).

Überläufer! Sie coachten sowohl Rapid als auch Austria Wien

Dietmar Constantini
Georg Zellhofer

Slideshow starten

9 Bilder

Mehr zum Thema

Rapid-Trainer Hoff Thorup will an seiner Philosophie festhalten

Rapid-Trainer Hoff Thorup will an seiner Philosophie festhalten

Bundesliga
Was soll Andi Weimann bei Rapid einbringen?

Was soll Andi Weimann bei Rapid einbringen?

Bundesliga
3
Burgstaller zum vierten Mal in Folge Rapidler des Jahres

Burgstaller zum vierten Mal in Folge Rapidler des Jahres

Bundesliga
10
Transfer-Update: Heimkehr-Doppelpack bei Rapid

Transfer-Update: Heimkehr-Doppelpack bei Rapid

Bundesliga
13
Offiziell: SK Rapid holt ÖFB-Kicker nach 18 Jahren zurück!

Offiziell: SK Rapid holt ÖFB-Kicker nach 18 Jahren zurück!

Bundesliga
126
"Extreme Wucht" - WAC verstärkt sich mit Angreifer

"Extreme Wucht" - WAC verstärkt sich mit Angreifer

Bundesliga
8
Nach heimlichen Aufnahmen: Altach arbeitet an Präventionskonzept

Nach heimlichen Aufnahmen: Altach arbeitet an Präventionskonzept

Bundesliga

Kommentare

FC Thun Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien SKN St. Pölten Furkan Dursun