Leihe abgebrochen! Rapid beordert U21-Teamspieler zurück

Die Leihe von Furkan Dursun zum Zweitligisten SKN St. Pölten wurde mit sofortiger Wirkung beendet.

Der 20-jährige Angreifer war im Herbst an die Niederösterreicher verliehen und kommt dort auf 18 Einsätze sowie drei Treffer.

Wie die Hütteldorfer aber vermelden, wird der Eigenbauspieler nicht mehr für den SK Rapid spielen, sondern steht kurz vor einem Transfer in eine ausländische Liga.

Dursun in die Schweiz?

Ziel soll der FC Thun sein, aktueller Überraschungstabellenführer der Schweizer Super League.

Beim Klub aus dem Berner Oberland herrscht nach einer Verletzung und einem Abgang akuter Stürmermangel, den Dursun beheben soll. Laut einem Bericht von "4-4-2.ch" fordert Rapid für den Offensivspieler eine Ablösesumme von rund 400.000 Euro.

St. Pölten hat am Deadline-Day für die Stürmerposition bereits Ersatz gefunden (hier nachlesen >>>).