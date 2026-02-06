NEWS

St. Pölten verstärkt sich erneut am Deadline Day

Der SKN schlägt am Deadline Day noch einmal zu. Ein Mann für die Defensive kommt nach Niederösterreich.

Turbulenter Deadline Day für LigaZwa-Tabellenführer St. Pölten!

Nach den Abgängen von Furkan Demir und David Riegler mussten die Wölfe kurzfristig an zwei Positionen Verstärkung finden.

Für den Angriff sicherten sich die Niederösterreicher einen Regionalliga-Goalgetter (hier nachlesen >>>).

In der Defensive gibt es nun auch eine Lösung: St. Pölten verstärkt sich mit Nemanja Celic. Der 26-jährige Österreicher absolvierte in der letzten Saison bei Zweitliga-Meister SV Ried 23 Partien.

Verteidiger mit Bundesliga-Erfahrung

Insgesamt stehen auf der Visitenkarte von Nemanja Celic neben 80 Spielen in Österreichs zweithöchster Spielklasse auch 39 Bundesliga-Matches für den LASK und die WSG Tirol sowie 14 Einsätze in Deutschlands zweiter Liga für Darmstadt.

Der Defensiv-Allrounder war im Herbst vereinslos.

"Nemanja hatten wir schon länger im Auge – ich denke, dass er uns im Frühjahr durchaus weiterhelfen kann. Vor allem, weil er sehr vielseitig einsetzbar ist", erklärte SKN-Sportdirektor Christoph Freitag.

