St. Pölten verstärkt sich erneut am Deadline Day

Turbulenter Deadline Day für LigaZwa-Tabellenführer St. Pölten!

Nach den Abgängen von Furkan Demir und David Riegler mussten die Wölfe kurzfristig an zwei Positionen Verstärkung finden.

Für den Angriff sicherten sich die Niederösterreicher einen Regionalliga-Goalgetter (hier nachlesen >>>).

In der Defensive gibt es nun auch eine Lösung: St. Pölten verstärkt sich mit Nemanja Celic. Der 26-jährige Österreicher absolvierte in der letzten Saison bei Zweitliga-Meister SV Ried 23 Partien.

Verteidiger mit Bundesliga-Erfahrung

Insgesamt stehen auf der Visitenkarte von Nemanja Celic neben 80 Spielen in Österreichs zweithöchster Spielklasse auch 39 Bundesliga-Matches für den LASK und die WSG Tirol sowie 14 Einsätze in Deutschlands zweiter Liga für Darmstadt.

Der Defensiv-Allrounder war im Herbst vereinslos.

"Nemanja hatten wir schon länger im Auge – ich denke, dass er uns im Frühjahr durchaus weiterhelfen kann. Vor allem, weil er sehr vielseitig einsetzbar ist", erklärte SKN-Sportdirektor Christoph Freitag.