"Extreme Wucht" - WAC verstärkt sich mit Angreifer

Der Stürmer wird von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es nicht.

"Extreme Wucht" - WAC verstärkt sich mit Angreifer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Der Wolfsberger AC verstärkt sich mit Jessic Ngankam.

Der 25-jährige Deutsche wurde laut Cheftrainer Ismail Atalan von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

Ngankam bringe eine "extreme Wucht" im Angriff mit, so der WAC-Coach. Der Leihvertrag wurde bis Saisonende abgeschlossen, eine Kaufoption hat der WAC nicht.

Ngankam wurde von Frankfurt in den vergangenen beiden Jahren an Mainz 05 bzw. zuletzt Hannover 96 verliehen. Für die Eintracht kam er im Herbst dreimal in der deutschen Bundesliga zum Einsatz. Nach einer Blessur soll der Stürmer beim WAC einmal langsam ins Training einsteigen, merkte Atalan an. Gegen den GAK am Sonntag könnte er im Kader stehen.

Mit der Leihe reagiert der WAC auf die Knieverletzung von Markus Pink (mehr dazu>>>).

