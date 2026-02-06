Kommt aus England: Sturm präsentiert neuen Stürmer

Der SK Sturm schnappt sich am Deadline Day noch einen Stürmer.

Wie der Klub vermeldet, wurde Rory Wilson von Aston Villa verpflichtet. Der 20-jährige Schotte, der auch U21-Nationalteamspieler ist, kommt leihweise bis Sommer von Aston Villa, wo er in der U21-Mannschaft spielte. Im Anschluss an seine Zeit in Graz soll er wieder nach Birmingham zurückkehren.

In der Premier League 2 absolvierte er heuer sechs von zwölf möglichen Spielen, dabei erzielte er zwei Tore. In vier Einsätzen in der UEFA Youth League traf er fünf Mal.

"Durch Max Johnston schon viel von Sturm gehört"

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: "Rory Wilson ist ein hochtalentierter junger Angreifer, mit dem wir uns schon länger beschäftigt hatten. Seine Stärken liegen vor allem im Spiel zwischen den Linien, der Positionierung im Strafraum und im Abschluss, somit gibt er unserem Angriff eine weitere Facette. Wir freuen uns auf einen spannenden jungen Spieler, der in den kommenden Monaten beweisen soll, was in ihm steckt."

Rory Wilson selbst sagt: "Durch Max Johnston habe ich schon viel von Sturm gehört, ein großer Verein in Österreich mit tollen Fans, in dem junge Spieler eine Chance bekommen. Dementsprechend war für mich schnell klar, dass ich diese Chance unbedingt ergreifen möchte. Ich freue mich sehr, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam hart dafür zu arbeiten, möglichst viele Spiele zu gewinnen."