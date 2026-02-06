NEWS

Neuer Keeper: Altach schlägt in Hartberg zu

Die Vorarlberger verpflichten einen jungen Torhüter von einem Ligakonkurrenten.

Neuer Keeper: Altach schlägt in Hartberg zu Foto: © GEPA
Der SCR Altach schlägt am Deadline-Day nochmals auf dem Transfermarkt zu!

Die Vorarlberger sichern sich die Dienste von Goalie Elias Scherf vom TSV Hartberg. Beide Klubs haben den Transfer zwar noch nicht offiziell vermeldet, im ÖFB-Transfer-System ist der Wechsel allerdings bereits eingetragen.

Bereits neun U21-Länderspiele

Damit ergänzen die Altacher ihr Torwart-Gespann um einen jungen Keeper, der sich in der Hackordnung wohl als Nummer drei hinter Dejan Stojanovic und Daniel Antosch einreihen wird.

Scherf absolvierte in der Vergangenheit neun Spiele für das ÖFB-U21-Team. Im Herbst war er an den gecrashten SV Stripfing verliehen, für den er in der laufenden Saison sieben Spiele bestritt.

Der bisherige dritte Torhüter der Altacher, Paul Piffer, fällt mit Bandscheibenproblemen aus. Das berichten die "Vorarlberger Nachrichten" in ihrer Printausgabe.

