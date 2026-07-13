Transfer-Update: "Bulldozer" für Ried, neuer Klub für Aiwu?

Auch am Montag, dem 13. Juli herrschte am heimischen Transfermarkt reger Betrieb.

Von Altach bis in die Oststeiermark wird an den Kadern für die kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga sowie der ADMIRAL Bundesliga gefeilt.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

ADMIRAL Bundesliga:

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ADMIRAL 2. Liga:

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