Nächstes Angebot für Altachs Milojevic

Der SCR Altach muss sich weiterhin mit einem potenziellen Abgang von Filip Milojevic beschäftigen.

Pafos FC hat inzwischen das zweite Angebot für den österreichischen U21-Teamspieler abgegeben. LAOLA1-Informationen zufolge bietet der zyprische Cupsieger 400.000 Euro Ablöse plus eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Vertragsverlängerung kein Thema

Der Vertrag des 21-jährigen Innenverteidigers bei den Vorarlbergern läuft im Sommer 2027 aus, Milojevic hat nicht die Absicht, diesen zu verlängern.

Der Abwehrspieler kam im Sommer 2024 von der U19 Bayer Leverkusens ins Ländle, in der vergangenen Saison war er ab Herbst Stammspieler und absolvierte 2025/26 in Summe 27 Pflichtspiele für die Altacher.