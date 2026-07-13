Neue Aufgabe für Ex-Sturm-Kapitän Hierländer

Stefan Hierländer bleibt dem SK Sturm erhalten!

Der langjährige Kapitän fungiert künftig als Co-Trainer von Sturm II. Dies geben die "Blackies" am Montag per Aussendung bekannt.

Vielfältige Aufgaben mit klarem Schwerpunkt

"Stefan Hierländer ist nicht nur eine künftige Legende dieses Vereins, er verkörpert auch zahlreiche Tugenden, für die der SK Sturm immer gestanden ist und auch in Zukunft stehen will", wird Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen zitiert.

Dementsprechend sei klar gewesen, dass man Hierländer auch nach seinem Karrierende an den Klub binden wolle. Der Schwerpunkt von Hierländers Arbeit wird die individuelle Betreuung sein. Er werde sich aber auch "in Bereichen der Geschäftsstelle einbringen und hier sowohl Erfahrungen machen, als auch sofort unterstützen", so Parensen.

"Es haben sich mehrere Türen geöffnet"

"Ich muss nicht erklären, wieviel mir dieser Verein bedeutet und was mich mit dem Klub verbindet. Nach dem Ende meiner aktiven Spielerkarriere haben sich mir glücklicherweise mehrere Türen geöffnet, ich bin aber sehr froh, dass ich hier im Verein weiterarbeiten kann und mit meiner über die vielen Jahre im Profifußball gewonnenen Erfahrung etwas beitragen werde", sagt Hierländer selbst.

Er fiebert seiner neuen Aufgabe bereits entgegen: "Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den jungen Talenten von Sturm II und ebenso darauf, mich in weiteren Bereichen des Vereins einbringen zu können und hier neue Erfahrungen zu sammeln."