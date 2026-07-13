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ManUnited steht vor Verpflichtung von Belgien-Kapitän

Der 29-Jährige wird wohl innerhalb der Premier League wechseln. Die "Red Devils" machen sich eine Ausstiegsklausel zunutze.

ManUnited steht vor Verpflichtung von Belgien-Kapitän Foto: © IMAGO / Photo News
Textquelle: © LAOLA1
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Für Youri Tielemans erfüllt sich wohl spät in seiner Karriere der Traum, für einen Topklub auflaufen zu dürfen.

Der Belgier steht einem Bericht von "The Athletic" zufolge kurz vor einem Wechsel von Aston Villa zu Manchester United. Mit den "Red Devils "sei sich der 29-Jährige laut Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano bereits einig.

Die "Villans" sind zum Zuschauen gezwungen, da sich ManUnited eine Ausstiegsklausel in Tielemans' Vertrag zunutze macht und den Mittelfeldspieler für umgerechnet 41 Millionen Euro verpflichten wird.

Sein Vertrag bei Aston Villa ist bis Sommer 2028 datiert.

Belgien als Kapitän angeführt

Zuletzt führte Tielemans das belgische Nationalteam als Kapitän bis ins WM-Viertelfinale, dort folgte gegen Spanien (1:2) das Aus. Der Sohn einer kongolesischen Mutter konnte im letzten Spiel nicht mitwirken, nachdem er sich beim Aufwärmen verletzt hatte.

Im Achtelfinale war Tielemans mit einem Doppelpack hauptverantwortlich für den 3:2-Erfolg nach Verlängerung über den Senegal, nachdem Belgien bis spät in die Schlussphase mit 0:2 zurückgelegen ist.

Ersatz steht bereit

Tielemans wurde im Nachwuchs von RSC Anderlecht ausgebildet und galt früh als großes Talent.

Über die AS Monaco und Leicester City kam der Rechtsfuß im Sommer 2023 zu Aston Villa, für den amtierenden Europa-League-Sieger ist der Spielmacher in 134 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen. Dabei sind ihm zehn Tore und 25 Assists gelungen.

Aston Villa hat bereits einen Ersatz an der Angel. Der Schweizer WM-Shootingstar Johan Manzambi soll vom SC Freiburg kommen, nachdem man Newcastle United am letzten Drücker ausgestochen hat. Alle Infos >>>

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