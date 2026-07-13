Die SV Ried landet den nächsten Coup auf dem Transfermarkt.

Wie die Innviertler am Montag vermelden, wechselt der Malier Pape Sissoko von Stade Reims auf Leihbasis nach Oberösterreich. Der Bundesligist hat sich für den Angreifer allerdings eine Kaufoption gesichert (Mehr Infos>>>).

Der 20-jährige Mittelstürmer, der auch in der U23-Nationalmannschaft seines Heimatlands spielt, lief für Stade Reims bereits sechs Mal in der französischen Ligue 1 auf.

"Bringt das mit, was wir brauchen"

"Mit Pape Sissoko gewinnen wir einen jungen, hungrigen Stürmer, der genau das mitbringt, was wir auf der Stürmerposition noch gebraucht haben", sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

"Pape ist ein Bulldozer, mit 1,87 Metern bringt er eine enorme physische Präsenz mit, er ist wuchtig, setzt sich durch und macht vorne die Bälle fest“, ergänzt er.

"Er ist erst 20 Jahre alt, hat aber in der Ligue 1 und bei seinen Leihstationen bereits auf gutem Niveau Erfahrungen gesammelt. Wir sind froh, dass wir eine Kaufoption haben und uns nun seiner Entwicklung widmen können. Dass er sich trotz anderer Möglichkeiten für Ried entschieden hat, freut uns sehr", so Fiala.

Spielte auch schon in Ungarn

"Stürmer bekommen in Österreich eine sehr gute Plattform. Ich mag es, dass der Verein hier in Ried wie eine Familie ist. Das war für mich sehr überzeugend", sagt Pape Sissoko.

"Viele gute Spieler aus Mali waren schon in Österreich. Um erfolgreich zu sein, muss man hier hart arbeiten, viel laufen und kämpfen", so der 20-Jährige, der auf Leihbasis auch schon in Ungarn und zuletzt beim AS Nancy gespielt hat.