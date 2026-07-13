Greil bekennt sich zu Altach: "Kein Bedürfnis" nach Veränderung

Patrick Greil ist aus der Mannschaft des SCR Altach kaum noch wegzudenken.

Gleich in seiner ersten Saison im Ländle avanciert der Mittelfeldakteur zur absoluten Stütze: Mit brillanten Leistungen und seinen 21 Torbeteiligungen (15 Treffer, sechs Assists) ist er hauptverantwortlich für den geschafften Klassenerhalt und den Finaleinzug im UNIQA ÖFB Cup.

Greil bekennt sich zu Altach

Nach der hervorragenden Premierensaison wäre ein Abschied wohl keine allzu große Überraschung, dieses Verlangen verspürt der Mittelfeldakteur jedoch nicht: "Ich habe kein Bedürfnis mich zu verändern, denn ich spüre viel Vertrauen von Altach und werde wertgeschätzt", sagt Greil gegenüber der "Krone".

Er fahre "jeden Tag gerne ins Training und habe Spaß am Fußball. Für einen Wechsel müsste daher schon viel passieren."

"Gibt nicht viele Orte, die zum Leben so toll sind"

Zurückzuführen sei dies darauf, dass er sich "in Vorarlberg und im Verein privat sehr wohlfühle. Ich hab das Gefühl, dass der Verein mir vertraut, und habe ein riesiges Bedürfnis gehabt, dieses Vertrauen zurückzuzahlen", hat der 29-Jährige bereits nach dem Cup-Finale gegen den LASK verlautbart.

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Etwas, das sich seither nicht verändert habe: "Wir wissen schon, wie schön wir es hier haben. Es gibt nicht viele Orte, die zum Leben so toll sind. Das spielt für mich schon auch eine große Rolle."

Vor Saisonstart Altach "auf dem richtigen Weg"

In der Vorbereitung hat Greil zuletzt mit einem Assist beim 1:0-Sieg über den FC Vaduz und einem Tor bei der Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) bereits wieder geglänzt.

Der Salzburger blickt zuversichtlich auf die neue Saison mit den Altachern: "Wir müssen uns in einigen Dingen natürlich noch steigern, aber ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind."