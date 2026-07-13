Zwei Neue für Blau-Weiß: Ex-Austria-Talent und Ukrainer im Anflug

Der FC Blau-Weiß Linz steht offenbar vor der Verpflichtung von Dario Kreiker.

Der 23-Jährige aus Baden bei Wien soll als Ersatz für Dominik Frieser die rechte Außenbahn verstärken. Das berichten die "OÖN".

Der ehemalige österreichische U21-Teamspieler spielte zuletzt beim tschechischen Erstligisten Dukla Prag, wo sein Vertrag mit Ende Juni ausgelaufen war.

Zuvor stand er in Österreich bei Austria Wien unter Vertrag. Für den Klub bestritt er sechs Bundesliga-Spiele, zwischen 2023 und 2025 war er an den SV Stripfing verliehen.

Ukrainischer Ex-U21-Teamspieler vor Wechsel nach Linz

Zudem dürfte nach "OÖN"-Informationen auch Anton Tsarenko nach Linz wechseln. Der 22-jährige Ukrainer trainierte bereits in der vergangenen Woche bei Blau-Weiß mit. Die Linzer sehen in ihm den erhofften Taktgeber im zentralen Mittelfeld.

Der offensive Mittelfeldspieler steht noch bis 2028 bei Dynamo Kiew unter Vertrag und absolvierte bislang elf Länderspiele für die U21-Nationalmannschaft der Ukraine.

In der vergangenen Saison war Tsarenko an Lechia Gdańsk verliehen und gehörte in der zweiten polnischen Liga zum Stammpersonal.