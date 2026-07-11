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Transfer-Update: Ein neuer Torgarant für die Bullen?

Der FC Red Bull Salzburg holt Haris Tabakovic nach Österreich zurück. Auch sonst war am Samstag einiges los. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Ein neuer Torgarant für die Bullen? Foto: © GEPA
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Am Samstag, dem 11. Juli war einiges los am heimischen Transfermarkt. Alles überstrahlt hat aber der Transfer von Haris Tabakovic zum FC Red Bull Salzburg. Der bosnische Teamstürmer kehrt nach Österreich zurück und soll die "Bullen" wieder zurück auf den Thron schießen.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

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