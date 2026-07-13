Fix: SW Bregenz verpflichtet Social-Media-Star

Vor knapp zwei Wochen postete TikTok-Star Dredon Kelly ein Bild von sich im Shirt von Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz bei der Unterschrift eines Vertrags (zur Meldung>>>).

Nun meldet auch der Klub Vollzug und verkündet den Transfer des 28-jährigen Kanadiers. Er unterschreibt bis Sommer 2027.

Kelly war bis Jänner dieses Jahres in der zweiten australischen Liga bei APIA Leichhardt FC aktiv. Bei den Vorarlbergern freut man sich über die Verpflichtung eines "erfahrenen Innenverteidigers", wie es heißt.

Auf TikTok hat Kelly eine enorm große Followerschaft: Auf der Plattform folgen ihm mehr als 1,7 Millionen Menschen. Künftig wohl auch der ein oder andere aus dem Ländle.