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Husein Balic kehrt nach Österreich zurück

Der ehemalige Offensivspieler des LASK stand zuletzt in Polen unter Vertrag und zieht nun nach Tirol weiter.

Husein Balic kehrt nach Österreich zurück Foto: © IMAGO / SOPA Images
Textquelle: © LAOLA1
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Husein Balic ist zurück in der ADMIRAL Bundesliga.

Der 30-jährige Offensivspieler schließt sich der WSG Tirol an, über die Vertragsdetails machen die Wattener keine Angaben. Der einfache ÖFB-Teamspieler war seit Februar 2026 vereinslos, kickte zuvor zwei Jahre in Polen bei Zweitligist LKS Lodz.

In Österreich ist der Flügelstürmer allen voran durch seine Zeit beim LASK bekannt. Balic kann die Erfahrung aus 150 Bundesliga-Einsätzen und 22 Spielen auf internationaler Bühne vorweisen.

Balic glücklich über Rückkehr nach Österreich

WSG-Sportmanager Stefan Köck freut sich: "Er ist ein erfahrener und abgeklärter Offensivspieler mit Bundesliga- und Auslandserfahrung. Er wird unserem Flügelspiel zusätzliche Qualität, Tempo und Durchschlagskraft verleihen."

Balic ist froh, wieder in Österreich zu sein. "Die Entscheidung für die WSG ist mir sehr leichtgefallen, da der Verein für sein familiäres Umfeld bekannt ist. Die Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Trainer waren sehr gut und haben mich vollends überzeugt", sagt er.

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